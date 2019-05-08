【旅行回家】喵星人疑心極重　站行李箱質問：裡面是否藏小三？

有養毛孩的你，是否發覺每次打開行李箱時，毛孩們都有極大反應？ 日本有貓奴剛旅行回家，把行李箱打開，但不一會已被貓咪佔領。更霸氣站在行李箱上，像是質問貓奴：裡面是否藏了小三？

霸氣貓咪站行李箱：你是否去了找小三！（twitter@omochi_nam01）

近日有日本網民在Twitter上發布了一張相片，當中貓咪站在行李箱上，像是與貓奴對峙著。而貓奴更在相片標題打趣的寫著：「剛旅行回家，家中貓咪便站在行李箱上，極像一個懷疑我有外遇的妻子。」

~點擊圖片看霸氣貓咪引來的網民回應~

網民都創意十足，替貓咪列出了一堆質問字句。（twitter@toshicazh）

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你是否也有同樣經驗呢？每次把行李箱拿出來，毛孩們都相當緊張。尤其是貓咪像是發現新大陸般，第一時間便要鑽入去探個究竟。幸好大都是為了找個藏身之所，會乖乖地躲到行李箱裡去睡。但這日本網民貓奴便沒這麼幸運，他家的貓咪似乎是正印老婆，貓奴一回家打開行李箱，貓咪已「大興問罪之師」，像是質問他為何這麼久才回來，是否有小三在外頭？

~點擊圖片看霸氣又可愛的貓咪老婆生活日常~

我才是正印，你這貓奴別想再去找小三！（twitter@omochi_nam01）

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其實貓咪除了喜歡霸行李箱外，你每次回家，貓咪是否也很喜歡嗅你的臭鞋呢？原來牠們這樣做，是有背後原因的：

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你家毛孩是否也是這樣，對行李箱雀躍非常。也許牠們知道每當拿出行李箱時，主人就會不見數天，所以總是賴在行李箱裡，不希望與主人分離。你也有拍下這些有趣照片嗎？不妨留言分享。