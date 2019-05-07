柴犬衝浪墮海　主人棄相機拯救　一年後失而復得尋回帥氣照

當我們與狗狗在一起時，當然希望為狗狗拍下美照留念，因為這都會是珍貴的回憶。 在台灣，近日發生一宗有趣的事件。有狗主在年多前與狗狗出海，而遺失的GoPro相機，竟然奇蹟地被發現，並透過社交平台的力量，令他拿回相機與當中珍貴的照片。

柴犬Yabe第一次衝浪已帥氣滿分。（facebook@林建宏）

近日在網上社交平台「柴犬司令部」群組裡，有網民轉貼出了一張相片，當中有GoPro與柴犬和主人的相片。原來，有人在台南漁光島海邊，拾到一部GoPro，並在記憶卡裡找到了這些相片，希望藉著社交平台的力量，將相機歸還原主人。幸好透過網民的群策群力，轉貼到不同的群組後，很快地便找到了原主人。

~點擊圖片看柴犬衝浪英姿~

主人表示其實柴犬剛上浪板時，也是害怕不敢亂動。（facebook@林建宏）

據GoPro的主人林建宏表示，這相機是他在年多前，與柴犬Yabe一起出海玩SUP（Stand Up Paddle boarding，立式單槳衝浪）時所遺失。當時他正為柴犬拍照留念，但突然一個大浪湧來，柴犬與GoPro同時墮海。他當然是立即把柴犬救起，結果只能眼睜睜看著GoPro跌進海裡。但沒想到，一年多後竟在網上看到GoPro與柴犬的照片。

柴犬Yabe今年4歲，這是牠去年的生日照！ （facebook@林建宏）

林建宏接受《香港01》訪問時表示，柴犬Yabe剛去衝浪時，也是有些害怕，畢竟是第一次到海上，當時連站都站不穩，因此不敢亂動。但幾分鐘後，牠已能習慣適應，並在浪板上走來走去，更露出一副很開心的樣子。但沒想到大浪突然而來，令柴犬跌入海裡。在不能兼顧柴犬與相機的情況下，只能趕緊救起柴犬Yabe，而讓相機直墮海裡。

透過網絡的力量，不用一天便找到GoPro主人。（網上截圖）

GoPro相機最近被沖到海邊，有網民拾到後，主動把當中的照片發布到社交群組，希望能找回機主。在輾轉的情況下，終於尋回原主人。對於機主能失而復得，網民都表示感到高興。