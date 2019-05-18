【萌寵充電站】臘腸狗界笑匠　網民看牠裝扮笑到呼吸困難

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 喜歡臘腸狗的你，相信早已聽過Crusoe的大名！牠來自加拿大，是隻相當有名的網紅狗狗。平日最喜歡在IG上發放牠的Cosplay照，而且張張維妙維肖，因此已有70萬粉絲。但牠最終夢想，是成為所人都認識的明星狗狗，並努力在經營打造自己的形象與事業。

加拿大國旗在旁，要證明自己在加國的人氣。（instagram@crusoe_dachshund）

Crusoe是一隻過著如明星般生活的短毛臘腸狗，牠在加拿大的人氣非常之高，在主人的巧手下，牠常化身成船長、蝙蝠俠、海盜、廚師及消防員等不同角色。這些有趣的Cosplay，可在Cruose的個人網站、Facebook、YouTube及IG都可看到。

明顯Crusoe主人是Game of Thrones的迷，因此狗狗有多個劇中造型。（instagram@crusoe_dachshund）

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夢想成大明星

一齊來看看Crusoe在個人網站裡是如何介紹自己：「我的名字是Crusoe，是一隻黑色和棕褐色的微型臘腸狗。我的名字與《魯賓遜漂流記》主角的名字一樣，所以我是隻喜歡冒險和個人魅力極高的狗狗。我的格言是：『與其說我是隻臘腸狗，倒不如說我是個名人。』」

Crusoe的書已可在網上訂購。（instagram@crusoe_dachshund）

這隻Crusoe經常以奇裝異服出現在大家眼前，別看牠的體型雖小，但性格豪邁，愛搞笑又愛冒險，每次相片發布，都吸引數千留言觀看。作為一隻極有進取心的臘腸狗，Crusoe確實是獨特的。牠曾登上過Ellen、Good Morning America、Food Network、New York Times Bestselling Pup和Mashable等各大媒體雜誌，真的是加拿大狗狗圈裡的風頭躉。

大量與Crusoe有關的周邊產品有售，衣服是熱賣貨品。（instagram@crusoe_dachshund）

現在，Crusoe的IG裡已有70多萬粉絲，還有Youtube平台，以及自己的個人網站，可以說得到了全世界粉絲的追捧。Crusoe也有出書，以狗狗第一視點去拍攝加拿大風光，畫面相當特別。另外，Crusoe還推出了掛曆，有興趣的朋友，可上網訂購。