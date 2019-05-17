窮父女帶散步　黑狗一腳踢中「寶藏」　輕鬆賺19萬港元

帶狗散步除了可以增加運動量，有益身心發展，有時還會遇到些驚喜。 在剛過去的母親節，澳洲有男子帶著兩名女兒及愛犬一起到郊區散步，意外地發現了一塊黃金，他隨後拿去進行檢定，發現它的確是黃金，並價值澳幣35,000元（約值19萬港元）。

男子帶狗散步途中撿到黃金。（Bendigo Advertiser）

幸運男帶著兩名女兒以及愛犬Lucky一起走到郊區散步，「當日是母親節，我們決定去散步，我和兩個女兒便帶著Lucky外出。」散步途中，女兒突然叫停了他，並指著地上泛黃的石頭問，「這是金嗎？」

其後男子帶走了這塊黃金似的石頭，再交收專家對它作出評估，證實它的確是黃金。他把這塊黃金帶到超市裡秤重，發現它重達624克，價值超過澳幣35,000元（約19萬港元)。專家指出，如果黃金能夠完整出售，它的價格可以再提升。

金塊重624克，價值澳幣35,000元（約港幣189,183元）（Bendigo Advertiser）

突然撿到金，男子認為非常幸運，他雖然想這分運氣（黃金）留在身邊，不過為了解決家庭的經濟困難，他和家人都認為應把黃金賣掉，「我們經濟上確實遇到些困難，所以它的出現真的很幸運。」他與家人甚至計劃再次到發現黃金的地方挖掘，希望找到更多黃金，「當你無意發現一塊巨大的黃金後，都會希望周遭有其他黃金，我都希望如此。」

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