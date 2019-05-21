芝娃娃擁XXXL超巨身型　一年時間成功修身　兼為狗主找女友

巨型芝娃娃幫主人找到真愛！ 美國有隻芝娃娃每天都吃乾糧「放題」，讓牠重達16公斤，即使散步也要依靠主人推車載牠外出。一年前，有位女獸醫遇到這隻XXXL的芝娃娃，為牠感到心痛，下定決心要幫牠減肥，過程裡更與狗主產生感情，最終兩人更墮入愛河！

一年前的Cleatus，重達16公斤！（Daily Mail）

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美國有位吃貨主人Austin，經常進食高熱量、高糖的食品，而他的芝娃娃Cleatus亦感染了他的習慣，成為了一隻小吃貨。由於每天家裏都有乾糧「放題」，而且Austin生活忙碌，甚少帶牠外出散步，脂肪不斷囤積下，Cleatus竟然重達16公斤。超重讓Cleatus的身體變差，沒辦法長時間散步，Austin要用手推車拖著牠外出。

某次散步途中，Austin遇上女獸醫Laura。她看到Cleatus超巨型的身軀，不禁為牠感到心疼，決定要著手幫牠減肥。她發現，Cleatus大部分牙齒都出問題，而且甲狀腺功能下降，導致牠新陳代謝減慢，於是決定先為牠處理牙齒和甲狀線的問題，先讓牠回復健康。

花一年瘦身成功！

Laura和Austin在相處過程中，亦開始培養出感情，後來Laura更成為了Austin的女友，她搬進Austin家裡同居，並著手為Cleatus減肥。她限制了Cleatus的進食次數，早晚各吃一餐，不再讓牠吃「放題」，而且每餐分量只吃過去的四分之一。

除了節食，Austin和Laura每周都會帶Cleatus散步3至5次，Cleatus花了一年時間，已經從16公斤瘦身至8公斤，雖然牠目前仍然超重（芝娃娃體重約1至3公斤），但已經有很大進步。

她指出：「我為牠成功瘦身感到開心，朋友現在看到Cleatus時，都不相信牠就是Cleatus！」Laura更向其他狗主分享Cleatus的經歷，希望各寵主可以控制寵物的體重，改善牠的健康。而Austin亦認為Cleatus變得健康了，他指出：「牠以前的生活非常乏味，過重令牠變得不好動，現在就不同了！牠喜歡運動、玩耍。」看來，Cleatus不單成功瘦身，更為牠的主人Austin尋找到幸福！