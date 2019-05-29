【狗破傷風】貓狗染破傷風隨時致命　7大病徵你要知

所有熱血動物均有機會感染破傷風，雖然貓狗對此病的抵抗力較高，但並不代表寵主們可掉以輕心。愛協首席獸醫桂珍列出7大病徵，又提到破傷風病情嚴重的話可致命！

人類感染破傷風可致肌肉抽搐，嚴重的話可引致死亡，病症的嚴重性絕對不容忽視。那麼，貓狗們又會否感染破傷風？資深獸醫黎昌生指，理論上所有的熱血動物均有機會感染破傷風，包括人類及貓狗。然而，貓狗感染破傷風情況罕見，他任職多年亦從未聽聞本港有相關病例。

黎昌生指，理論上所有的熱血動物均有機會感染破傷風。（資料圖片）

雖然貓狗們感染機率甚低，但因嚴重破傷風可威脅性命安全，寵主們還是應小心為上。愛協首席獸醫桂珍表示，引起感染的破傷風梭菌（Clostridium tetani）主要在泥土中生長；這些細菌一旦到了缺氧的環境（如較深的傷口），便會分泌毒素。因此，被泥土污染的深傷口是典型高危的破傷風傷口。

被泥土污染的深傷口，是典型高危的破傷風傷口。（資料圖片）

桂珍又指，破傷風的潛伏期為3至21天，大多患者於傷口產生的第5至10天發病，主要影響患者肌肉控制。對狗隻而言，局部性的破傷風較為普遍，只有接近傷口的肢體才會變得僵硬或出現顫抖。然而，局部性的破傷風可以傳播至全身，造成全身性破傷風。

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