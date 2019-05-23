【第六感】狗狗行山時突反常狂吠　主人隔天看新聞後毛骨悚然

老人家經常說，動物能夠看到人類看不到的東西，所以挑房子最好帶狗同行。 台灣有網民近日在Facebook專頁「Lion_Ban_witty」分享了一則貼文，內容是指狗主帶狗上山跑步時，狗狗兩度突然反常折返並狂吠她，於是狗主無奈帶牠回家，隔天竟發現......

故事主角「萊恩」（Facebook圖片：Lion_Ban_witty）

台灣網民高皓筠日前（2月3日）在Facebook專頁「Lion_Ban_witty」發表了一則貼文，內容是指狗狗「萊恩」在基隆外木山跑步，當牠到達某個轉彎位時，突然一反常態，撲向她示意要回程，她不理萊恩繼續往前跑，「更接近前方轉彎處時萊恩更兇了，堅持我立刻折返，便算了跟著萊恩一起回家也沒多想。」

翌日，她又再帶著萊恩上山跑步，原本心情愉快的萊恩，當到達同一個轉彎位時，情緒再次激動起來。連續兩天奇怪的舉動，讓她不期然毛骨悚然，於是拉著萊恩頭也不回地回家，腦海裏浮現了一則新聞。

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附近曾有大學生自殺亡

「腦袋浮現幾日前看的新聞，外木山某某路段轉彎處有大學生自殺身亡......」狗主回家後跟父母提及此事，大家都感到非常驚訝，他們猜想因為大學生還沒頭七，所以靈魂仍在死前的地方徘徊，對靈體較為敏感的萊恩看到它，於是警告狗主不要靠近。

狗主在專頁分享其經歷後，不少網民都表示心寒，認為萊恩能看得見靈體，亦有網民讚萊恩乖巧，知道狗主前行會有危險，於是阻止她。不過世界上有沒有靈體呢？就得由大家去判斷，信不信由你。