【寵物善終】主人車禍身亡　忠犬做一個感人舉動　最後到天國相聚

人和狗之間的羈絆，往往是筆墨難以形容。 最近澳洲一位狗主因車禍慘死，而愛犬也身受重傷，但牠對主人不離不棄，待在主人屍旁5小時，才被救護人送往獸醫處治療，可惜最終因傷重離世。狗狗主人的妹妹，近在社交平台放出照片，她將哥哥與狗狗的紀念木牌，希望他們從此不再分開。

原來狗主從小便把狗狗領養回家，因此彼此感情深厚。（facebook@Luke McKoy）

據消息指，在澳洲昆士蘭，年僅28歲的男子Luke McKoy在5月19日（星期日）時，帶著愛犬Major外出兜風。在途經昆士蘭南部高速公路時，沒想到因汽車意外失控，撞向大樹，並墜到約30米深的懸崖。

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Major在天國仍會和主人Luke在一起。(facebook@Jasmine Nadin)

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愛犬伴屍5小時

警方調查指，Luke在車禍後已即場死亡，而他的愛犬Major也身受重傷，腿部有骨折現象。由於墮到樹林裡，該位置有不少動物出沒。當地的救援人員抵達現場時，已是5個多小時後的事。但忠犬Major一直守護在Luke的屍體旁，不離不棄，亦不讓樹林裏的其他動物靠近。縱然獸醫檢查時，發現Major身上有被其他動物撕咬過的痕跡，但牠也沒讓任何動物靠近主人屍身。

Luke和Major會永遠留在大家的心裏。(facebook@Jasmine Nadin)

受傷Major被送到獸醫處，但情況並不理想。獸醫本希望以截肢方法替狗狗保命，但Major傷勢在第2天突然惡化。Luke的妹妹Jasmine Nadin表示，最終家人痛心地決定將Major安樂死，讓牠追隨Luke，永遠陪伴在旁。

Jasmine表示，Major還是幼犬時，哥哥Luke已把牠領養回家，他們的感情相當之好，「那是他的第一隻狗狗，也是他最好的朋友。」希望Luke和Major到了天堂能重聚，繼續快樂地過每一天。Jame也在替Luke和Major製作了一塊紀念木牌，放在車子撞到的那顆樹上，希望他們能好好安息。