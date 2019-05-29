【老虎仔周記】行走江湖也要先飽肚　老虎仔：家最溫暖

愛護動物無分國界，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎你投稿。本文由Faith投稿，她分享了了保家加利亞貓「老虎仔」的一次離家出走經歷。相信老虎仔經過這次事件後，會知道外面世界再精彩，也不及家裏飯香。

本大爺終於知在家千日好係乜意思。（facebook@老虎仔-保加利亞雪貓Little Tiger）

過江大佬是自小便煉成的

上集提到阿媽把我當BB，抱我出露台睇街。我估佢認為我會好開心，有得開闊眼界，唔使成日做井底家貓。

▼▼▼老虎仔要闖江湖，有邊個可以阻到佢？▼▼▼

外面世界咁大，我要親自落去睇睇！（facebook@老虎仔-保加利亞雪貓Little Tiger）

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哈哈，我真係好開心，因為可以視察環境。其實我觀察能力好高，亦好有記性，我當然會乖乖地扮綿羊，但雙眼靜靜發光。

卒之等到有次，我見時機成熟，趁虎媽唔為意，一個鯉魚翻身，便從她懷中掙脫，按我已計劃好的逃走路線，第一時間跳出露台。終於可以站在頂峯（其實只是冷氣機頂），大吼幾聲。我要話畀其他貓聽，本大爺來啦！然後我便施施然從隔壁的地盤，正式開始行走江湖之旅。

~江湖飯不好混，還是回家好~

朕玩夠就會回家開飯！（facebook@老虎仔-保加利亞雪貓Little Tiger）

外面的世界真是好大，縱然虎爸虎媽心急如焚的四處找我，我都決定要扮聽唔到，一定要闖一番天下。雖然我是有點身在福中不知福，江湖亦真的是好難揾食。但要煉成江湖大佬，這小小的磨煉又算得上是什麼。

江湖你等我，我會再來的！（facebook@老虎仔-保加利亞雪貓Little Tiger）

幾日下來，我發現要在江湖找到如家般的美食，真的不容易。但為著面子，我好難返屋企討食。

忽然聽到阿媽在露台心急如焚地用她女高音的雄亮聲線大叫：「老虎仔，你喺邊呀？」哎，世上都是媽媽好！「喵~我喺度呀！」「你返唔返來食嘢呀？」

食嘢？我頓時雙眼發光。「喵~我返呀！」、「咁你仲唔返來？」、「喵~我返緊啦！」既然你叫到，我就姑且返來啦！我便一邊從小森林（即我的地盤），然後再經我最喜歡的捷徑爬樹，一邊我一句，佢一句的喵喵回應阿媽，一邊跑回家開餐。

俾朕思考一下。（facebook@老虎仔-保加利亞雪貓Little Tiger）

我以快過百米飛人保特的速度，爬樹上去地盤的圍牆頂，再以走綱線的敏捷身手經冷氣機頂跳回露台，返入廳食番餐好的。

虎媽虎爸當然開心到飛起，因為佢哋無想到，貓是懂得一人一句的回答人，以及願意返來的。

其實，這幾天在江湖行走，也發生了不少事情。我終於知道，家是最溫暖的！

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