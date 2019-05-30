柴犬與小主人請請　媽媽：無事獻殷勤一定有詐

毛孩大多是貪吃鬼，牠們為了吃也會想盡辦法，甚至找來幫手助陣？ 有隻聰明的柴犬，為求有肉肉吃，更邀請小主人一起幫忙，在媽媽面前狂作出請請手勢，結果肉肉當然會天降吧！

柴柴與小主是好兄弟，一起生活一起成長。（facebook@Violet Chen）

這段有趣的短片，是小主人和柴犬一起神同步，作出請請的動作。一開始，柴犬便用後肢站著，然後前肢雙掌合起，作出「請請」動作，而寵主在旁一直叫著「拜託！拜託！」，似乎已知柴柴的心意。在身旁的小主人，看到柴柴做出這古怪動作，結果也模仿起來。人狗一起作出完美請請動作，相信寵主一定要給柴柴吃肉肉了。

~點擊圖片，看柴柴如何聯同小主人一起賣萌請請求肉肉~

柴柴：主人手上有肉肉，我一定要吃到！（facebook@Violet Chen）

據悉這隻柴犬是超級「肉控」，真的是無肉不歡，而為求吃得肉肉，因此樂意遵循指令。聰明的牠只要教過的指令，一學就會。影片中柴柴賣萌，積極地做出「請請」動作，而在旁1歲的小主人，亦有樣學樣，一起雙手合掌作出「請請」，令整段短片增添了不少樂趣。

兩兄弟感情很好，有肉肉會否分甘同味呢？（facebook@Violet Chen）

~為食柴柴不止一隻，點擊圖片看這隻柴柴用電眼求打賞的萌態~

這隻柴犬叫YUZU，牠用為食的眼神，殷切地看著桌上美食。（Instagram圖片：miyaashi_）

+ 9 + 8 + 7

網民看到影片後，都說人狗兩兄弟真是萌爆了。「超爆得意！」、「哪急速的手勢，是用生命在拜託」、「摩打會否過熱？」、「覺得被帶壞了」。不過，也有網民笑指，「弟弟不是在做千年殺的動作嗎？」、「那麼純真的畫面被你破壞了，可是我卻笑了。」而寵主在社交平台的大題，就是「這兩個傢伙，無事獻殷勤，非奸即詐！」