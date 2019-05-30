【柴犬吃貨】撿走失狗回家暫托　超強食量令好心人崩潰

不但人不可以貌相，就連狗也不可以貌相。台灣一名狗主日前收留了一頭走失的柴犬，豈料這隻身形標準的柴犬竟是個「大胃王」，不消一天已吃光半袋狗糧，還有十顆貢丸，令該狗主崩潰大喊「麻煩失主準備飼料來領回」。

台灣新竹市一位何姓飼主日前（27日）帶愛犬散步時，看見一隻柴犬在馬路上獨自亂逛，熱心的她決定伸出援手。誰料這隻柴犬非常能吃，一天內已吃掉近半袋狗糧，令她無奈又崩潰。

何姓飼主日前（27日）帶愛犬散步時，看見一隻柴犬在馬路上獨自亂逛。（Facebook@何泥泥）

當時，何姓飼主留意到該柴犬身上戴有背帶，因此推測牠應是意外走失。她在柴犬的身旁守候了半小時，仍然不見其主人蹤影；遂打算先把牠帶回家，再上網尋找原主人。

何姓飼主在Facebook發文尋找柴犬主人。（Facebook@柴犬司令部）

▼▼▼▼▼放大看何姓飼主與柴犬主人的對話▼▼▼▼▼

據何姓飼主稱，該柴犬的胃口極好，甫進門便吃掉3碗乾糧；另外又在翌日早上再吃掉兩碗及十顆貢丸，令何姓飼主哭笑不得。她隨即在Facebook發文尋找柴犬主人，並說笑地寫道：「麻煩失主準備飼料來領回」。

從何姓飼主分享的相片可見，該柴犬正埋頭咬潔齒骨，似乎絲毫未被與主人失散一事所困擾。最後，柴犬的主人很快便聯絡了何姓飼主，並相約接回牠，而且還帶同一袋狗糧賠罪。

▼▼▼▼▼日本也有一隻非常貪吃的柴犬▼▼▼▼▼