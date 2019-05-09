暖男背起失明柴犬　徒步走逾千公里旅程：我要助牠走出黑暗

如果你家狗狗失去了視力，相信你和狗狗在情緒上都會感到失落。 在美國，便有位暖心的狗主，為了讓失明狗狗重拾自信，決定與愛犬一起繼續平日最喜歡的長途徒步旅程。這男子與盲狗一起走了1770公里的路，在旅程中狗狗克服了許多困難，但仍積極接受挑戰，因為牠清楚知道，主人與牠在一起。

盲柴坐在背包，與主人一起徒步旅行。（instagram@_roamad_）

生活在美國佛羅里達州的Kyle Rohrig，是個很喜歡長途徒步旅行的人，而他的最佳拍檔，就是家中的柴犬Katana。Kyle與Katana曾一起走過阿帕拉契小徑（Appalachian Trail）、太平洋屋脊步道（Pacific Crest Trail）等，這些極著名又具挑戰性的路線。每一段旅程，人狗之間都充滿互動，留下了深刻的回憶。

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Katana打起精神，我們要出發了！（instagram@_roamad_）

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青光眼令雙眼失明

可是好景不常，去年年底，8歲的Katana身體出現了問題，牠罹患青光眼，而且視力越來越差。其實在5歲時，Katana已失去了一隻眼，如今另一隻眼也因青光眼而失明。早前Kyle便因為了治療Katana的眼睛，毅然終止了旅程。但Katana的眼睛沒有好轉，最終徹底失明了。原本活潑好動的Katana，在失去視力後顯得膽小，而且不願走動，似乎沒法適應黑暗中的生活。

通常旅程不止我們，還有其他朋友在一起。（instagram@_roamad_）

精心挑選路線

Kyle不願看到Katana老是呆在家中，也希望替Katana重拾自信，因此決定再次踏上長途徒步旅程，一個為期3個月的行程在今年1月初再次展開。這次Kyle選擇了佛羅里達步道（Florida Trail），這條他與Katana都不感到陌生的路線，他希望讓盲柴再走一次，相信牠一定能完成，並能從旅程中有所得著。

回到家裡後，Katana顯得很活躍。（instagram@_roamad_）

雖然這段路並不平坦，除了起初一段是走在繁忙高速公路旁外，接著便會遇到潮濕的沼澤、倒塌的樹木，甚至會遇上兇猛的動物，短吻鱷和蛇是最常遇到的。有時甚至會迷路，因為小徑兩旁的植物生長得很快，明顯的路線會消失。「整條佛羅里達步道是非常艱苦，但我和Katana都喜歡這路線，這裡充滿挑戰性。」Kyle說。

一起去購物，讓Katana適應新生活。（instagram@_roamad_）

遇到難行崎嶇的路時，Kyle便會把Katana放到背包裡繼續前行。「牠享受每旅程的每分每秒，並試著適應新生活，探索新環境。」據Kyle統計，Katana獨自走了約320多公里的路，其餘路程由Kyle背著走。3月底時，他們已到達目的地。這時Katana已有所改變，牠比出發時更有自信、更活潑，就像沒有失明一樣。

現在Kyle與Katana已暫時回到家中。「我相信Katana在這次旅程中學會了許多東西，現在牠能輕鬆進出、並跑到後花院玩耍，跳到梳化和床上更是毫無難度。牠不僅適應黑暗，更是在享受生活，無論走到哪裡，牠都活力十足。」Kyle說。

我們的旅程是不會停下來的，Katana你準備好下一個挑戰了嗎？（instagram@_roamad_）

未來Kyle表示他還會繼續旅行，而Katana也會一直陪伴在他身邊。「我會帶著牠繼續冒險，直到牠不願走動。」