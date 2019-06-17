【玉林狗肉節】香港記者赴煉獄採訪後記：我有生之年不會再去

愛護動物無分國界，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎你投稿。本文由動物友善政策關注小組主席二元投稿，內容講述他3年前到玉林採訪的所見所聞，以及他認為港人還有什麼可以做，令狗肉節被終止的看法。

2016年6月，是我唯一一次到中國玉林市。之所以說是唯一，是我有生之年不會再去，也不鼓勵香港以愛狗人的信念前往，原因有4：

1.) 被跟蹤

當香港人在狗肉節去到狗肉市場門口，就會遭到「不明人士」（疑似公安）跟蹤，到你離開狗肉市場，仍會跟你幾條街。

2.) 引發衝突

到你進入狗肉市，當地人一眼就看出你不是本地人，因為本地人視販賣狗肉活動很平常。正在斬狗肉的會拿著刀，瞪著回你哮：「望什麼？斬埋你啊！」

3.) 疑似公安祇幫肉販

整個狗肉市場，會瞧見到好些人在監視，甚至搭住你膊頭，問你一些莫名奇妙的問題，及看著你一舉一動。他們不會出示任何證件，而且會阻止你拍攝，並要求你盡快離開。

4.) 幫不了多少忙

好了，可能不打算去狗市場了。曾經有香港獸醫診所助理，去到打算幫忙，但我個人的意見是，去到狗狗庇護場救援時，便會發現器材嚴重不足，而且幾乎每一車都會有剛誕下的小狗，每一隻都知你是來幫牠們的，所以很乖，但狗狗都很累，但狗太多，你會抱怨時間不足而彌生更多無力感。

玉林市白石橋（俗稱大市場）入口，攝於狗肉節當日，內裡集中販賣活狗；圖中見有穿制服的公安，也有懷疑是穿便裝的公安。（二元提供）

【按圖放大看，了解二元當年在玉林採訪的經過】

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不可理喻的玉林市

提了以上4點，若仍考慮應否前往，筆者仍可告訴大家會看到什麼境況。

當去到玉林市，你或許會同意這地方是一個筆者眼中的「鬼地方」。首先，假如你是素食者，便要一早預備好各種素食例如急凍素腸，因為那邊幾乎無素食店，除非幾天以來你可以祇吃蔬菜和乾糧維生。然後一整天裡，你可能見不到有主人拖寵物犬，反而狗肉販身旁的犬，你問他，他說是自己養的。那隻乖乖的綁在主人旁，但幾時會成為桌上肉真是天曉得。

【5個網上聯署途徑 一起叫停血腥狗肉節（2019年）】

慶幸吃狗的人越來越少

說說好的一面，唯一的好，是據計程車司機說近十年狗肉已不時興，越來越少人吃了，當眾高調的搭台「屠狗表演」在十幾年前已遭禁止，所以更不難令人想像到昔日是何等瘋狂了！

此外，相信在市面上得來的狗，並不全是狗戶養的，因救來的，你會看到有格力犬、德國牧羊犬、西施，或金毛尋回犬等品種比比皆是。即是偷狗沒人管，大部分中國省份都有明文禁止非中央屠宰狗肉，卻又沒有執法者去執行，你說中國沒有法律嗎？肯定不是！祇是讓掛在狗肉店外的「狗」字割走，旁邊的肉字尤在，這種做法大家都心知是在賣什麼肉了，這便是現時中國的狗肉文化！

【點擊圖片放大看，去年狗肉節的慘況，圖片或造成不安，慎入】

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港人還有什麼可以做？

儘管筆者去過一次玉林，但都是基於當年採訪下進行。那過後的幾年，香港市的可以做什麼實事呢？ 所謂井水不犯河水，中國的法制哪來你們香港人來管？所以如果打算去中聯辦遊行，這肯定毫無用處，那我們還可以做什麼？

答案不是沒有，比如去年，筆者連同一眾義工就發起過聯署，就內地的偷狗，及非法屠宰的衛生檢疫兩件事，要求港區人大，向中央提出來，這顯然是合法制及合理的，可是舊年去信港區人大，卻沒有一位受理香港逾萬市民的聯署要求！故筆者是深信整件事的來龍去脈就是：國家不想理，香港人亦理唔到；那末今年還可以做什麼呢？

筆者愚眛，實在已想不出有任何可行辦法，而媒體總是最有效，不如分享這篇文稿，並且說出你自己的見地，嘗試一年復一年地告訴執政者，世界先進國家如韓國，已逐漸淘汰狗肉文化了，到底中國人何時會醒覺呢？