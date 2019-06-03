【不爽貓】波斯貓每秒都在生氣　主人為牠大平反

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 世界著名的「不爽貓」（Grumpy Cat）於上月逝世，令無數粉絲心碎。其實網上有不少表情同樣不滿的貓貓，有潛質繼承「不爽貓」的位置，包括這隻來自美國的波斯貓Louis。

美國德州有一隻長得極似人的貓，牠就是6歲的波斯貓Louis。牠的樣貌卻與一般的波斯貓大相逕庭，皆因牠的鼻子凹陷，加上總是向下的嘴角，令牠仿如一位生氣的老伯。

6歲的波斯貓Louis長得極似人。（Instagram@louisandmonae）

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縱然Louis有著奇特的長相，但牠在其主人Michelle Alexis的眼中，仍是一隻討人喜愛的貓貓。雖然Louis的嘴角總是向下垂，彷彿每分每秒也處於不悅的狀態。但Michelle卻直言Louis其實非常嬌嗲：「牠性格貪玩，而且很貼心，最喜歡被人摸頭及抱抱。」

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不少人均懷疑Louis的長相是因基因缺陷所致，Michelle否認此說法，並指Louis是天生長成這樣，並無健康問題。Michelle另外還養有一頭名叫Monae的條紋暹羅貓。她笑言起初牠們互相看對方不順眼，但現時已變成形影不離的兄弟。