【琉球皇周記】鏟屎官代琉球皇出征　參戰沖繩單車賽為流浪貓打氣

愛護動物無分國界，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎你投稿。本文由Facebook專頁琉球皇Oki主人Jeffery投稿，他分享沖繩流浪貓到港後的生活點滴。這次Jeffery特意到牠的出生地，參與沖繩環島單車比賽！

琉球皇主人Jeffery出戰沖繩單車賽。（受訪者提供）

上回提要，本喵剛剛來香港的時候，剷屎和媽媽也曾擔心我一時未能適應室內的生活，不過本喵自從在沖繩跳上車的一刻，就認定這生也要跟著他們了。本喵的老家沖繩，相信各位港人也不會迫生，但各位又有否發現當地的流浪貓問題好像特別嚴重呢？

就爲了令各位可以多關心本地和沖繩的浪貓問題，剷屎去年十一月的時候就參加了第三十屆沖繩環島單車比賽，希望穿着印有本皇「琉球皇Oki」的戰衣，環島沖繩本島一圈，象徵本喵的足跡踏遍沖繩本島每一個角落，同時亦希望籍此宣揚保護流浪動物的信息。

比賽出發前，本喵亦在Fan Page內發起募捐，是次活動，一共籌得接近港幣$14,000,並一併捐到本地關注動物權益組織，以支持協會的日常運作。

比賽後主人接受亞視訪問。（受訪者提供）

▼▼▼剷屎官參加沖繩環島單車比賽，關注當地流浪貓▼▼▼

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挑戰沖繩環島單車比賽

關於沖繩環島單車比賽，其實賽事並不簡單，連續兩天要踩接近340公里的路程，累計爬升也接近海拔3900多米。剷屎在途中也曾有想過放棄，不過最後也憑意志完成兩天的賽事。回來香港，媽媽和本喵也特別設計了一個獎牌，以慶祝他順利完成挑戰。

其實有關沖繩浪貓的問題，之前本喵很多粉絲在沖繩旅遊的時候，也有遇上流浪貓貓，他們也有inbox我們，究竟可以怎樣幫到一眾浪貓們。

這次剷屎發現在沖繩的名護區Nago有很多荒廢的房子,附近也有很多流浪貓出沒，那些貓貓看上去很瘦，要在垃圾堆內找食物，也有生了病的。所以希望大家如果下次去沖繩的時候，也可以去探探那邊的貓貓，餵餵他們。

Jeffery穿上印有琉球皇Oki的戰衣，希望把救助流浪動物的精神宣揚到各地。（受訪者提供）

其實剷屎和媽媽成立本喵Fan Page的目的，把和本喵在一次旅行偶然遇上的經歷分享出來，其實不是要鼓吹大家去做海外領養，而是希望大家要多關心所有流浪動物。這段海外收養經歷是從來沒有預計的，更沒有特別刻意的計算，就是很自然發生的那種。

大家如果在日常或者在旅遊時遇到流浪動物，其實也可以花一點時間、看看他們有什麼需要。比如說去便利店買一些食物給他們，或者看到浪孩受傷了，能力許可的話，就帶他們去診所求醫。其實是不難做到的事、但這可能對於一眾流浪街頭的浪孩來說、已經幫到他們很多很多了。

當然本地的流浪貓狗問題大家要多關心關注，衷心希望大家放下對流浪動物的成見。各位有打算飼養寵物的朋友們，其實也很值得考慮以領養去代替購買啊！

▼▼▼琉球皇在香港家裡的幸福點滴，願天下浪喵都有幸福的家▼▼▼

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