【琉球皇周記】擔心再被遺棄　琉球皇嚇到呼吸困難

愛護動物無分國界，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎你投稿。本文由Facebook專頁「琉球皇Oki」投稿，分享沖繩流浪貓到港後的生活點滴。這次琉球皇Oki親述了一次被棄養的疑雲，牠更一度被嚇到呼吸困難！

本喵來自日本沖繩，如今定居香港。（facebook@琉球皇Oki）

大家好，我是琉球皇Oki ，第一次在這裏寫周記，請各位多多指教。

我係日本貓咪，當然要吃壽司。（facebook@琉球皇Oki）

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有好多fans都問我，其實本喵自從在沖繩被剷屎和媽媽收編後，會否不太習慣香港的室內生活。雖然本喵由初生至六個月大時一直闖蕩琉球街頭，但其實對野外流浪生活毫不留戀呀。沒有溫飽，更要面對各方的危險，當然是有家比無家好喇。

朕就是天下！（facebook@琉球皇Oki）

就在本喵回港後兩個月，他們帶了我到海灘走走，當天天氣不熱，吹着微微海風，到了海灘，留在籠內，沒有甚麼異樣。但過了一會，他們看到我把舌頭都伸出來，呼吸有點急促，嚇得他們連忙把本喵帶回家中。本喵當時還以爲他們不要我了，把我放回街上，當然緊張喇。

鏟屎官還不去鏟貓砂，朕要如廁呀！（facebook@琉球皇Oki）

▼▼▼▼▼按圖片看琉球皇Oki現時的幸福點滴▼▼▼▼▼

本朕就是萌！有異議嗎？（facebook@琉球皇Oki）

至於本喵平常留在家中愛做甚麼，當然是忙於品嚐來自各方的貢品美食喇。本喵最愛的不只是罐罐，還有最美味的風乾雞柳，每天吃雞柳的時候也把碟子黏得乾乾淨淨，剷屎都不用洗碟了。還有就是看電視，熟識本喵的都知道我最愛看的就是卡通片，迪士尼的優獸大都會，本喵也已經看過很多很多次呢！

更多琉球皇的生活日常，可追蹤牠的fb專頁：琉球皇Oki

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