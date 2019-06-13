【Cola茶走小周記】咩零食咁香？令柴犬雪橇冤家上演爭奪戰

愛護動物無分國界，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎你投稿。本文由Cola及茶走的主人投稿，她分享了兩隻小惡魔的家中逸事。

兩姊弟為一條零食反目成仇？（fb@Husky Cola & Shiba 茶走 Husky Cola & Shiba 茶走）

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想不到，平時禮讓柴犬弟弟茶走的雪橇犬Cola，也會為了一骨也瘋狂！第一次食芝士骨的Cola與茶走，一見媽媽拆包裝就已經很興奮。平時禮讓茶走的Cola，這次也不認輸了！在等候媽媽發指令前，就已經雙眼揀定要邊支。媽媽一下指令就快速叼走。

茶走心大心細，總是覺得家姐揀的是最好。一直可憐巴巴地看著Cola家姐食著香噴噴的芝士骨。一直用可憐的眼神祈求家姐讓畀佢食。

家姐搶到口，又邊有咁易肯放口？茶走唯有望住家姐食得很開心，自己一路等。又望一望媽媽希望媽媽出手相助。

點知鏡頭一轉，茶走趁家姐食攰了，放低芝士骨之際，就看準時機搶走芝士骨。輪到茶走可以大飽口福，食著香噴噴的芝士骨。Cola只能慘慘豬地激心點解自己唔好好地守護心愛的芝士骨。睇住佢兩個搶來搶去，媽媽真係唔知好嬲定好笑。明明有兩條骨，一人一條都要搶食同一條。茶走硬要搶家姐Cola個條，搶返黎食先馨香！

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媽媽唔忍心，唯有畀過另一款骨俾Cola。點知霸道的茶走，見到新歡又想要，立即放棄舊骨。唉～男人不能貪新忘舊啊～為咗一條骨，上演斯文版爭奪大戰。媽媽替另一條無狗理的骨骨可憐啊。

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