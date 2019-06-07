【Cola茶走小周記】茶走天生是戲精　挑機後即跑媽腳邊扮可憐

愛護動物無分國界，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎你投稿。 本文由Cola及茶走的主人投稿，她分享了兩隻小惡魔的家中逸事。其中百厭的柴犬茶走不時會主動到雪橇犬家姐Cola旁邊挑機，然後又會走到媽媽身邊尋求保護，簡直是個「戲精」，不過原來兩姊弟私下感情十分要好，希望牠們快樂成長下去。

兩姊弟平日感情非常要好。（fb@Husky Cola & Shiba 茶走）

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以為柴犬茶走BB膽小怕事，面對身型大自己幾倍的雪橇犬Cola會驚咗佢？其實係茶走BB到家第二天，呢個小惡魔就原形畢露啦～

到家第二日，就主動挑機搵Cola家姐玩。就連Cola家姐休息都唔放過。片中所見，茶走BB年紀細細，但智勇雙全！會看中時機，趁Cola家姐不為意，就展開突襲！

一個猛衝上前，小腳一跳，張開小口，咬一咬Cola家姐的毛絨絨頸圍！呢個「猛烈攻擊」，身形龐大的Cola絲毫感受不到痛楚。只有微弱的R痕感。一個轉身，茶走BB突擊後就飛快逃離現場！跑到媽媽腳邊找庇佑！其實此刻，Cola家姐只係覺得俾蚊咬。點解個細路要咁驚走得咁快！

得逞的茶走BB，跑到媽媽面前仲要扮無辜、扮可憐！真係天生戲子！被媽媽識破，立即奸笑賣萌過骨！真係要頒個「最佳男主角獎」畀佢。

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兩姊弟平日感情非常要好。（fb@Husky Cola & Shiba 茶走）

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其實，私底下，Cola茶走兩個老友鬼鬼。茶走由細到大都好痴家姐啦。當咗佢係最親既親人。有咩事，第一時間搵家姐保護。而家姐一路以黎都好錫呢個細佬，事事讓佢。睇住佢哋感情咁好、一路成長，真係好Sweet、好窩心！毛孩是每日都會帶給你驚喜、幸福與溫暖。善待你家的毛小孩，因為他們的世界只有你。

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