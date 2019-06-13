【領養代替購買】藏獒疑遭黑心繁殖場用完即棄　瘦骨嶙峋如紙片

台灣動保義工徐文良近日在Facebook專頁「徐文良（徐園長護生園）」，張貼了一段救援藏獒的片段，片中的狗隻瘦骨嶙峋，原本可達70多公斤的藏獒，看起來只有10餘公斤，健壯的身型猶如紙片般，懷疑被黑心繁殖場用完即棄。兩隻狗目前被送到動物收容區接受治療，並取名為「小巧」和「玲瓏」，在訓犬師的照料下重過新生。

徐文良早前接報，有藏獒被困於水閘底部。（Facebook圖片：徐文良（徐園長護生園））

台灣動保義工徐文良日前接獲市民求助，發現有兩隻瘦弱的藏獒，掉到一層樓高的水閘旁邊，他跟同伴立即趕到現場，利用梯子爬到水閘底部，救出藏獒。經他檢查後，發現牠們年約五、六歲，性別一雌一雄，原本健壯的體型，餓成紙片般單薄。據他推測，牠們大概是黑心繁殖場的棄狗。

「只能喝著髒水維持生命，如果再不進食可能就會餓死。」牠們的狀態非常虛弱，全身都是皮膚病，毛髮稀疏，肋骨清晰可見，失去藏獒應有的「威武氣勢」。由於台灣連日大雨，水閘有機會打開，徐文良指：「如果（牠們）沒有被發現，水閘一開。這兩個孩子肯定不是被餓死，而是被淹死。」

▼▼▼徐文良於水閘旁救起兩藏獒，點撃圖片看拯救詳情▼▼▼

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▼▼▼兩隻藏獒現安頓於收容區，點撃影片看現況▼▼▼

及後，徐文良在Facebook專頁更新牠們的狀況，指牠們目前在動物收容區接受隔離治療，職員為牠們取名「小巧」和「玲瓏」。更張貼出牠們吃飯的影片，當時牠們狼吐虎嚥地吃飯，彷彿已經很久沒有吃飯似的，令人感到心痛。他亦不忘呼籲大眾：「或許你也是間接傷害牠們的兇手，不要再買狗了！請以領養代替購買。」