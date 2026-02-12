【寵物冷知識】兇猛藏獒未算最惡　全球惡犬排行榜第一位是...

狗狗是人類的好朋友，但許多狗狗天性都比較兇猛，千萬不要第一次見面便隨便觸摸。這裡根據Exploredia網站的資料，列出了10大惡犬的品種，許多人心中認為最惡猛的藏獒，竟然只不過是排第5位！



雖然說是10大惡犬，但其實許多狗狗都是面惡心善。你沒有入侵牠的領域，牠便不會主動攻擊你。（VCG）

【10】羅得西亞背脊犬（Rhodesian Ridgeback）：牠體形高大結實，更有「非洲獵獅犬」之稱。在外形上有個獨一無二的特徵，就是脊椎位置有一撮毛髮會是逆向而生，因此遠遠看過去那撮毛髮顏色會較深。（VCG）

【9】鬆獅犬（Chow Chow）： 單看外表牠毛茸茸的，像是很可愛，但當牠主動出擊時，卻是隻稱職的工作。有著固執和獨立的性格不會隨意任人擺布，同時也是一隻忠心的狗狗。（VCG）

【8】大丹（Great Dane）： 有「德國獒犬」或「丹麥獵犬」之稱，曾被歐洲王室及貴族所喜歡飼養，因此被視為貴族身份的象徵，地位崇高。大丹樣子兇惡，體型龐大，巨型的大丹站起來比人類還要高！（VCG）

【7】邊境牧羊犬（Border Collie）： 牠來自蘇格蘭，主要協助農場放牧控制羊群。由於是工作犬，加上很神經質，因此有入侵者出現時，會變得相當兇猛。但牠也被認為是最聰明的犬種，智商大約等同於6至7歲的小孩。（VCG）

【6】洛威拿（Rottweiler）：牠是個兇神惡煞的狗種，許多電影都渲染了牠的兇猛。屬於大型犬隻，並具攻擊性。不過由於性格忠心和服從性高，因此經常訓練成為守門犬或警犬。（VCG）

【5】藏獒（Tibetan Mastiff）： 牠有「東方神犬」之稱，坊間更有「一獒戰三狼，二獒敵一虎。」的說法，但這只能說是對藏獒的稱讚。藏獒性格剛毅、力大又兇猛，在保護領地，護食時往往會作出攻擊行為，尤其對陌生人有著強烈的敵意。（tibetanmastiffoninstagram@instagram）

【4】德國牧羊犬（German Shepherd）： 專家指德國牧羊犬有人類小孩4至5歲般的智商，因此牠很聰明聽話。但不是主人的話，牠便顯得警惕惡猛，並具攻擊性，不少地方都用牠作為警犬。德國牧養犬可重達45公斤，被撲倒在地上是很難抵抗的。（VCG）

【3】西伯利亞雪橇犬（Siberian Huskies）： 由於生長在極地，因此牠的體能非常強，力氣也很大。藉著強大的捕食本能，在護食或有侵略者出現時，便會顯得很兇猛。（VCG）

【2】都柏文犬（Doberman）： 牠原產於德國，屬中大型犬種，從前最常被用來作軍事用途的軍犬。由於天性充滿自信而勇敢，並具有捍衛領土、保衛家園的天性，藉著強健的身驅，動作的迅猛，強悍的氣勢，成為世界上最具勇氣和力量的犬種之一。（VCG）

【1】比特鬥牛犬（Pit Bull）： 專家指牠在打鬥時，睾丸激素分泌速度較其他犬種為快，在高濃度的睾丸激素下，令牠不怕疼痛，因而可以持久地戰鬥。有著最強的咬合力，敏捷的動作，可怕的超級耐力，因此比特鬥牛犬，在許多研究報告中，都將牠列為最惡犬種。（VCG）