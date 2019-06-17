【導盲犬】無知網民公審　視障男帶「格鬥犬」入港鐵　事主反感激

香港市民對服務犬的認識不足，導致殘疾人士與其出入公眾地方時，經常引來側目，甚至遭歧視。 日前（6月15日），有視障人士帶同盲導犬進入地鐵車廂，期間更使用智能手機，有網民則在網上發起公審，更指：「失明人士原來可以玩手機」，更誤稱該隻拉布拉多尋回犬是「巨型比特犬斗牛犬」。香港導盲犬協會回應《香港01》時，確認涉事犬隻是導盲犬，又引述事主指，感激該名網民的誤解，令更多人認識什麼是導盲犬。

網民在Facebook群組「香港花生友」發帖指，在港鐵遇到一名男士冒認視障人士，帶「比特犬」進入車廂。（Facebook截圖）

日前（6月15日）有網民於Facebook群組「香港花生友」發表一則帖文，指港鐵車廂有一名男子，在繁忙時段帶同一隻「巨型比特鬥牛犬」乘搭地鐵，反諷「失明人士可以玩手機」，又批評該名男子「貪方便將自己隻狗帶坐地鐵」：「香港到底仲有法律法規嗎？」

網民把當日的影片一同發佈到網上，不少醒目網民都分辨出片中犬隻為拉布拉多尋回犬，「拉布拉多嚟㗎」、「好明顯導盲犬」、「佢有導盲鞍喎」。網民更留言力撐該名視障人士，「視障唔一定全部睇唔到」、「你意思係失明人士不配擁有通訊設備？」部分網民認為樓主偷拍行為不當：「你覺得有問題應該直接去同職員反映。」

▼▼▼視障人士在港鐵使用手提電話惹爭議，網民拍下當時片段，點撃影片看當時情況。▼▼▼

▼▼▼視障人士在港鐵使用手提電話惹爭議，點撃圖片看當時情況。▼▼▼

視障人士可使用智能電話

香港導盲犬協會發言人回覆《香港01》查詢指，早前協會職員已從網上得悉相關帖文，並確定片中導盲犬屬協會所有。協會亦指，已接觸該名視障人士了解事件詳情，「他知道事件在網上引起迴響，非常感激網民留言支持，並沒有因此而感到受傷，更認為此事可引起更多市民關注導盲犬。」

協會過去曾接受不少視障人士使用智能電話的查詢：「智能電話有不同的App能夠幫忙視障人士，譬如利用定位系統識別位置。即使視障人士未必看到顯示屏，他仍可以透過語音獲得資訊。」智能電話配備的輔助功能亦有助視障人士使用。她強調，並非所有視障人士都屬全失明，當中亦包括低視能人士：「假如醫生及協會評估後，認為視障人士日常生活會受視力影響，而適合與導盲犬相處，均可以使用導盲犬服務。」

▼▼▼原來導盲犬有黑色？市民該怎樣辨識導盲犬？點撃圖片看詳情。▼▼▼

+ 2

導盲犬亦有黑色

香港的導盲犬一般會選用拉布拉多尋回犬或其混種的金毛尋回犬，牠們的毛色有黑色、黃色及巧克力色，而片中視障人士同行的導盲犬則是黑色。協會指視障人士及導盲犬訓練員身上均需帶備協會發出的證件，證明導盲犬的身份，如市民有懷疑可向請他們出示證件。此外，導盲犬執行職務時，身上會配戴導盲鞍以作識認，而受訓練中的導盲犬會穿上橙色外套，並標明「導盲犬受訓中」。

JW王灝兒首次擔任大專聯校歌唱比賽星級導師及決賽嘉賓，賽前教授學生擺脫「發台瘟」秘技。6.26晚旺角麥花臣，約定您！一同見證大專歌王誕生！