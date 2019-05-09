【小Q】任達華扮演視障人士　望更多人接納、愛護導盲犬

改編自感動亞洲3億讀者的小說《再見了，可魯》電影《小Q》，日前電影公司公開首條片花，雖然有份主演的任達華（華哥）、梁詠琪Gigi、楊采妮Charlie、羅仲謙和袁澧林等演員畫面暫時仍未曝光，不過看到剛出世的狗BB小Q，已經感到牠非常可愛！

預告片中小Q差點跳落嚟，呢幕有啲嚇親人。（電影公司提供）

華哥擔任該戲的男主角，雖然他暫未露面，他說：「無所謂，小Q真的非常可愛，牠才是真正主角，大家拍《小Q》最大目的，都是想更多人了解導盲犬，守護動物。」《小Q》講述患有眼疾的華哥，開初抗拒家人配對導盲犬，但後來透過跟小Q的相處，感受到動物的忠誠和愛，加上小Q在導盲犬專業訓練下，令華哥對小Q改觀。

華哥與小Q在正下雪的北海道街頭拍照，而小Q正準備帶華哥過馬路。（電影公司提供）

在首條片花中，先記錄下小Q的出生，因為可愛的模樣被寄養家庭選中了，其實背後的理念想帶出在人們選擇養動物時，往往注重牠的外表，我們視動物為人生的一部分，動物卻視我們為全部，就此部分對於有養狗經驗的Gigi最為感動，她說：「人類生活有家人朋友、有工作，但狗的生活只有主人，牠們對主人的愛、忠誠和倚賴，是會令人動容。」至於華哥，透過多月來跟小Q的拍攝，他感受到導盲犬對視障人士的重要，同時了解到社會上有些人，仍然不太接受導盲犬，且對牠們不夠了解，所以最希望今次電影能讓更多人接納導盲犬，以及看到動物對人的忠誠和愛。

《小Q》首條片花