【寵物展2019】即睇免費贈品點拎　乾糧、零食一網打盡

年度寵物界盛事「優質寵物用品展」又來了！今次將於6月28日至30日，一連三日假香港會議展覽中心展覽廳1AB舉行。場內除了有海量超抵價寵物用品，參展商還大手筆送出寵物禮品、試食裝，率先帶大家一睹場內免費換領的豐富禮品！內容會持續更新，記得要Book Mark這頁！

優質寵物用品展2019將會於6月28日至30日（星期五至日），在香港會議展覽中心展覽廳1AB舉行。今屆展場的面積和參展商為歷年最大、最多，場內產品一應俱全，包括寵物糧、零食、玩具、服飾、護理用品、保健藥品等等！

寵主除了可以用超抵價購得心頭好，不少參展商大派免費禮品！今年除了寵物乾糧、零食試食裝，還有夏天適用的「植物精油扣蚊扣」、為寵物舒緩情緒的「草本天然噴霧」，更有獸醫即場免費身體檢查！《香港01》寵物頻道整理出最強著數優惠，供一眾寵主參考。

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大家記得要保留入場小冊子裡的大會優惠券，有不少攤位都可以憑券換領禮品！

大部分攤位只要讚好指定Facebook專頁，即可獲得試食裝或試用裝乙份，大家出發到寵物展前，記得要充滿手機電池！