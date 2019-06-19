貓砂盤竟鏟出犯罪證據　網民驚訝：怎樣做到的？

在貓砂盤裡，除了貓砂、大小便，還可以找到什麼？ 日前，台灣有網民於Facebook群組裡，貼了一張照片，內容是他最近在貓砂盤裡鏟到的東西......

鏟貓砂鏟到腳踏板？（受訪者提供）

在「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」發表了一則帖文，內容簡單寫上「鏟個屎......居然可以鏟到腳踏車的踏板......我真的醉了」原來網民CK早前為愛貓もも（Momo）剷貓砂時忽然鏟到一件硬物，仔細一看，原來是腳踏車的踏板......

網民CK家裡養了三隻貓咪，分別是「もも（Momo）」、「露露」、「喵喵」，Momo是家裡的老大，較懂得看人面色，每次闖禍後，都會裝可憐撒嬌，令人難以生氣。CK指出，「之前鏟過我的鋼彈模型零件，本想說已經夠特別了，結果這次主子們竟然放了這麼重的東西在盆子內，覺得很神奇。」

腳踏板其實是CK早前拆下來放在櫃子裡。（受訪者提供）

▼▼▼點撃看「犯人」Momo的照片，原來牠小時候超可愛！▼▼▼

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到底Momo是怎樣拆走腳踏的呢？原來腳踏早就拆下來放在櫃子裡，CK只是沒想到那麼重的東西，Momo亦能從櫃子裡拉下來！CK指出「這孩子容易好奇，鏟屎時都會在旁邊看，或許是想知道我什麼反應，不過這次腳踏車踏板放在櫃子上也能被拿到，差不多要換個藏匿點了。」

帖文發佈到群組後，有逾6000人按讚，不少網民都留言問 「怎樣做到的？」、「這也是拉出來的嗎？」、「牠把車吃了嗎？」、「繼續再剷，必有更驚喜！」也有網民推測Momo這個行為的原因：「他的鞋子踩到屎，腳踏板可能沾到屎。」亦有網民分享自身的經歷指，例如撈到結婚戒指、擺設等等。

Momo曾經把高達的零件放進貓砂盤裡。（受訪者提供）

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