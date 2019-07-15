一文看清貓草分別　貓麥草、貓薄荷、木天蓼都對貓咪有益？

貓草是貓奴和喵星人的日常必需品，可以幫助貓咪排出毛髮、促進腸胃蠕動。相信貓奴對貓草略有所聞，甚至不時拿出來逗貓咪，讓牠陶醉其中。 簡單來說，貓草就是貓咪喜歡嗅聞和吃的草，因此也被稱為「貓大麻」。主要功能，是幫助貓咪消化吐出毛球，增進腸道蠕動。但原來貓草細分之下，還有許多不同種類，不知大家是否清楚。

貓咪對貓草總是不能抗拒，適當地給牠們吃吧！（gettyimages）

貓草是什麼？

大家別以為貓草是某一種植物的名稱，其實基本上只要是貓咪喜歡嗅聞和吃的植物，都可歸類為貓草。坊間最常買到的貓草，有大麥草、小麥草、苜蓿芽、稻草、燕麥、綠豆、狗尾草、貓薄荷等等。

貓咪吃下貓草後，會像是吸毒般突然反肚，甚至是在地上磨蹭。（Getty Images）

貓草的作用？

【1.幫助消化和吐毛】

貓咪是食肉動物，吃草可以促進消化、排出吃進肚裏的毛髮。如果貓咪長期沒有攝取植物，便容易有毛球阻塞的問題。所以生活在野外的貓咪，會不時吃草來幫助腸道蠕動，保持身體健康。家貓沒辦法像野貓一樣隨意吃到草類等植物，所以只有靠貓奴給予，這就是所謂的「貓草」。

貓咪每天花大量時間整理毛髮，因此用貓草可讓牠們吐出體內的貓毛。（VCG）

【2.舒壓良品】

喵咪星人看似終日無所事事，但其實還是會有壓力的。貓咪壓力的來源有很多，例如是家居環境的變化、家中成員變動、或者貓砂換了新的、家中突然出現頻繁的嘈音等等伴，都有可能引發負面情緒，需要貓奴為牠們舒壓。

吃下貓草的貓咪，顯得很興奮。（VCG）

貓草的分類

貓草簡單可以細分為3大類，即貓麥草、貓薄荷以及木天蓼。

貓麥草（Cat Malt Grass）

貓麥草可分為大麥草和小麥草。雖然貓咪進食貓麥草後，並不會產生興奮的反應，但這是最天然而有效的化毛食物，刺激腸胃蠕動。野生的貓咪在自覺身體缺乏葉酸時，便會找這類貓草來吃。當貓咪在換毛期時，可適量地給予貓咪吃。

雖然貓咪對麥草的反應最少，但卻是最有效的天然化毛食物。（資料圖片）

貓薄荷（Catmint）

貓薄荷是唇形科荊芥屬植物。不少人將貓薄荷和貓穗草混為一談，但事實兩種植物屬不同品種。貓薄荷是紫色花的，而貓穗草（Catnip）則是白色花。兩者都含荊芥內酯（Nepetalactone）物質，令貓隻無法抗拒。貓薄荷有濃烈的香味，能有效幫助腸胃消化及紓緩胃漲氣，有助貓咪排出毛球。另外，當中含有天然葉綠素及維他命C，而當中的荆芥物質可紓緩貓咪壓力，治療神經緊張。貓咪嗅聞或吃下貓薄荷，會出現開心興奮的現象，甚至是在地上打滾、流口水、發出叫聲、用頭磨蹭貓薄荷等行為。

貓薄荷當中的荆芥物質可紓緩貓咪壓力，治療神經緊張。（資料圖片）

木天蓼（Silvervine）Matatabi

木天蓼又稱葛棗、葛棗獼猴桃，是獼猴桃科獼猴桃屬植物。當貓咪嗅聞到木天蓼的香味後，在生理結構上，牠們會透過上顎的鋤鼻器（輔助嗅覺感覺器官），將信息傳遞到腦部。木天蓼中的揮發性木天蓼内酯成份，會造成短暫而輕微的（約5-10分鐘）大腦麻痺、引起睡意、反應鈍化，甚至出現神情恍神、打滾、流口水、到處狂奔、打架、打呼嚕、在地上蠕動等行為。這反應會因貓而異，而部份幼貓或母貓對木天蓼可能全無反應。

木天蓼甚至被不少人稱為貓咪萬能藥，當貓咪肚瀉、精神不振、沒有食慾時都可使用，有助改善不適症狀。現時坊間的木天蓼產品種類甚多，有粉末、液體、果實、樹枝、葉子等等，使用方法也不盡相同。粉末木天蓼用於加入糧食中，提高貓咪食慾。液體木天蓼多用於噴到玩具上，以引起牠們的興趣。樹枝則可直接當作玩具，給貓咪玩耍。貓奴可因應不同需要選購。

木天蓼產品眾多，噴霧、零食、粉抹。（資料圖片）

【木天蓼從日本傳來後，便大受歡迎，點圖放大看，貓咪都受不住它的魅力而失控】

這就是木天蓼的原來樣子。（instgarm@caakunbc）

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貓草要天天餵？

貓草天然無毒，並對貓咪有益，但也不用頻繁餵貓草，基本上1星期餵食一次已經足夠。至於貓薄荷與木天蓼，由於當中化學物質會使貓咪產生類似興奮反應，因此又被稱為「貓大麻」。但事實上這效果一般只維持數分鐘，而木天蓼的效果明顯比貓薄荷為強。有研究顯示，近80％的貓對木天蓼有即時反應，但服食過度頻密，減壓效果就會降低，建議最好每兩星期餵食一次便足夠。

貓草不用天天餵，當是特別的獎勵便好了。（Getty Images）

服食不當會中毒？

絕少聽見出現貓草中毒的情況，但若服食不當，會有中毒危險，包括嘔吐、腹瀉、精神委靡等症狀。另外，貓奴要避免給患有癲癇病貓咪或正在懷孕的貓咪服食貓草。

別讓貓咪吃太多貓草，過量有機會中毒。（VCG）

簡易種貓草5步曲

浸水→催芽→落土→照料→收成

要種貓草方法很簡單，有齊泥土同種子，便可以動工。(getting image)

貓咪冷知識

貓科動物如老虎、美洲獅、豹，都會對木天蓼產生反應。因此，貓奴只要適當地控制份量，木天蓼、貓薄荷、貓麥草也好，都對貓主子而言都是有益於身心健康的小產品。