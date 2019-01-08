【罐罐】貓貓糧食分主食、副食罐　分不清楚隨時讓主子營養不良

知道什麼是主食罐和副食罐嗎？深信許多人總是被兩者類似的包裝弄得頭暈。部份寵主長期讓寵物進食罐頭作正餐，希望牠能吸收更多水份，假如寵主把主食罐和副食罐搞亂，有機會導致牠營養不良，出現反效果！到底兩者有什麼分別呢？

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主副食罐兩者簡單分別：

主食罐的蛋白質與脂肪含量皆高，並有牛磺酸、維生素等額外營養，而內在更含有80%的水分，可供給貓星人一天所需的營養和水分。

由於主食罐是經過專業的營養比例調配，蛋白質與脂肪含量皆高，內含有牛磺酸、維生素等額外營養，所以可供主食食用 。

牛磺酸是毛孩體內不可缺少的一種基本胺基酸，而且沒有任何一種營養可以取代牛磺酸的作用。

由於主食罐是經過專業的營養比例調配，蛋白質與脂肪含量皆高，內含有牛磺酸、維生素等額外營養，所以可供主食食用 。（Gettyimages／視覺中國）

1. 可幫助鞏固牙齒和毛髮 2. 決定心臟和視覺的健康 3. 可以幫助分泌膽鹽，以此來保證消化系統的正常工作。 4. 懷孕的更需要牛磺酸來預防遭受某些疾病導致墮胎，還可避免生出有缺陷的bb。 5. 維持體重、肝臟和肌肉的功能及血糖水平，尤其是貓星人無法自體合成牛磺酸，只能從食物中攝取。

而副食罐則着重在蛋白質與水分的補充，營養較不完整；

它的作用主要是搭配乾糧補充蛋白質與水分，但如果把副食罐當成唯一主食長期大量餵食，會有營養不均衡問題 。

而且部分副食罐味道較重，煩請提醒主人們盡量不要太頻繁餵食，建議加一點水將味道沖淡，避免因毛孩吃慣重口味而挑食。

因此，每一位貓奴都要分清楚主食罐和副食罐的分別！

副食罐則着重在蛋白質與水分的補充，營養較不完整。（Gettyimages／視覺中國）

大家可能不知道的一件事：

其實毛孩所食用的罐頭是沒有添加防腐劑，一般人都誤以為毛孩的罐頭可以保存很久是因為添加防腐劑，實際上罐頭以真空密封的方式隔絕細菌，這也是罐頭開封前可以保存很久，開封後卻會加速腐壞的原因。

實際上罐頭以真空密封的方式隔絕細菌，這也是罐頭開封前可以保存很久，開封後卻會加速腐壞的原因。（Gettyimages／視覺中國）

撰文：喵瘋人 世間上無人完美，有一半懂寫作但拍照會手震，是一位作家，有一半懂拍照但寫作會頭痛，是一位當了十年的專業寵物保姆，所以筆者是二人合為一人的『喵瘋人』！

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「罐罐知多啲！」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）