【萌寵充電站】少女系八哥配搭粉系造型　告訴你有皺紋也可以很萌

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 八哥向來予人愁眉苦臉的感覺，大多人也不會以「可愛」一詞形容牠們。但荷蘭一隻八哥卻偏偏走「少女系」路線，決心打破世人對同類的刻板印象。

這隻名叫Lou Lou的八哥來自荷蘭，在Instagram上吸引了超過20萬人追蹤，人氣可見一斑。牠最愛穿著粉色衣物，頭戴蝴蝶結或花環，隔著螢幕也能感到牠那股撲面而來的少女感，稱牠為狗界「少女教主」也絕不為過。

誰說八哥不可走少女路線？（Instagram@pugloulou）

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一般而言，八哥也被認為是「醜萌」一族，意即外觀醜陋但卻予人可愛的感覺。八哥既沒有蓬鬆的毛髮，而且臉部皮膚較鬆弛，看似皺紋滿面，外表絕非最討好的那群狗狗。然而Lou Lou的出現，扭轉了不少人對「八哥不可愛」的印象。

Lou Lou的主人Emma是一位美女，可能正因如此Lou Lou的形象才會這般少女。（Instagram@pugloulou）

月尾將滿5歲的Lou Lou尤其鍾愛粉紅色，幾乎所有衣物均充滿「少女風」元素，例如毛毛、蝴蝶結、花等等，予人純潔又可愛的感覺。早在兩年前，Lou Lou更推出了同名寫真集，向公眾大力宣揚「八哥也可愛」一訊息。