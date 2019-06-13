【萌寵充電站】萌柴犬用傻笑襯托花海　拍出療癒唯美寫真

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣。 這次跟大家分享日本的萌柴Hachi，牠的主人是位攝影師，她經常都會帶Hachi外出拍照打卡，而Hachi最喜歡的活動就是賞花。每次被花海包圍，牠都會瞇上眼睛，路出可愛的笑容。

主人Masayo Ishizuki是位攝影師，平日最愛帶Hachi四出拍照打卡。（Instagram圖片：issyrider）

攝影師Masayo Ishizuki最愛帶著柴犬Hachi外出賞花，並為牠拍下一系列超萌美照！她們居住於日本茨城縣筑波市，當地有多個賞花的熱點，加上日本四季分明，不同季節都有盛開的花種，幾乎全年都可以看到鮮艷奪目的花！而Hachi亦走遍各個賞花、打卡必到的聖地，拍下張張美照！

▼▼▼Hachi每次賞花都會超享受，還會瞇眼！點撃看大圖！▼▼▼

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▼▼▼主人除了帶Hachi賞花，還會帶牠旅行打卡，點撃看美照！▼▼▼

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▼▼▼以前還有另一隻柴犬Ron，牠都超喜歡賞花！點撃看大圖！▼▼▼

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主人帶Hachi回家之前，還有另一隻叫作「Ron」的花痴柴犬。即使Ron步入老年，對世事的興趣大減，但只要帶牠外出賞花，牠都會瞇上雙眼，露出燦爛的笑容！Ron可說是花痴柴犬的始祖。