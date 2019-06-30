如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣。 今日的主角是來自德國的「串燒三兄弟」，牠們是英國短毛貓Amy、Milo和Simba。牠們平日最愛在Instagram上賣萌，而且還有一個招牌動作──「層層疊」。

來自德國的英國短毛貓Amy、Milo和Simba，牠們的Instagram成立不足兩年，已經吸引了16萬粉絲追蹤，全因牠們時常貼相大曬溫馨！牠們還有一個招牌動作，像「層層疊」般堆在一起！純藍色的Simba、重點藍色的Amy和金影色的Milo，湊起來就好像日本的三色糰子「串燒三兄弟」！

▼▼▼Simba、Amy和Milo十足十串燒三兄弟！點撃看牠們仨溫馨照片▼▼▼

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▼▼▼到底Simba、Amy和Milo在鏡頭背後是怎樣相處的呢？點撃看牠們仨溫馨影片▼▼▼

雖然大部份照片都是Amy壓在頂，但是Simba才是家裡的大哥，Amy是二姐，Milo是弟弟，所以每次Simba壓在底時，牠的樣子都超不爽。不過Amy超愛靠在大家身上睡覺，難道是軟綿綿比較舒服？雖然每次Simba都會頂著一張臭臉，不過牠私底下超鍚Amy和Milo，經常會為牠們整理毛髮，場面超溫馨！

老么Milo臉圓圓，上鏡看起來比較胖，不過牠只有3公斤，大哥Simba倒是有5公斤，簡直是「照片騙案」！