【柴犬散步】柴犬堅持冒大雨出門　一路遇見這狗種　狗奴大吃一驚

柴犬一向以好動及充滿活力而聞名，幾乎每天均要出街「放電」，風雨不改。一名飼主日前冒雨帶柴犬散步，途中碰到數隻狗狗，無一例外的均是柴犬。她把經歷分享至網上，笑言只有柴犬才會在雨夜外出，引起不少狗主的共鳴。

每逢夏天雨季，總會陰雨連綿，令一眾習慣帶愛犬外出散步的狗主苦惱不已。台灣一名狗主日前（23日）在Facebook群組發文，分享在晚上冒雨帶家中柴犬外出散步的經歷，指在沿路碰到的全是柴犬，笑言「下雨的夜晚果然只會遇到柴柴啊」。

柴犬「圓仔」堅持冒大雨出門。（Facebook@柴犬司令部）

上週日晚，台灣新北市下起傾盆大雨，但因白色柴犬「圓仔」習慣每天也外出如廁，所以其許姓飼主逼不得已下只得帶牠出門。在散步途中，「圓仔」遇見不少狗朋友，卻全部也是柴犬，盡顯柴犬們貪玩的一面。

圓仔：「大雨也不能阻止我外出散步！」（Facebook@柴犬司令部）

▼▼▼點擊相片放大看！當晚「圓仔」散步奇遇▼▼▼

+ 5 + 4 + 3

許姓飼主指，平日散步時會遇見唐狗、法鬥等其他狗種，但下雨天時卻只能看見柴犬。現時約兩歲大的「圓仔」原本習慣在家如廁，但因在搬家後養成了散步習慣，因此牠現時只願在外如廁。她憶述當晚情況，指「圓仔」因想外出而抓門，但看到大雨後又不願走，最後要半拖半牽才願出門。

這段經歷被分享至Facebook群組「柴犬司令部」，部分柴犬飼主紛紛留言表示有同感，「柴的堅持」、「我們家（的狗）也是全身濕回來」、「風大雨大只看得見柴出現」、「柴原則是不會被風雨澆熄阻擋的！」