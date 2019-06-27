【寵物展2019】會場超值推介！狗糧、零食、貓砂$30有交易

年度寵物界盛事「優質寵物用品展」明天開鑼，活動將於6月28日至30日（星期五至日），一連三日假香港會議展覽中心展覽廳1AB舉行。 每年寵物展的展場，都會有海量超抵價寵物用品，部分更抵至$1！《香港01》率先帶大家一睹場內超抵商品！

優質寵物用品展2019將於明天（6月28日）開鑼！大家記得要帶備環保袋到場掃貨！

優質寵物用品展2019將會於6月28日至30日（星期五至日），在香港會議展覽中心展覽廳1AB舉行。今屆展場的面積和參展商為歷年最大、最多，場內產品一應俱全，包括寵物糧、零食、玩具、服飾、護理用品、保健藥品等等！

每次寵物展都是寵主掃貨的好時機！場內部分商品會抵至半價發售，部分更低至$1！寵主可以用超抵價購得心頭好，滿足家中愛寵的日常需要！

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大家記得要保留入場小冊子裡的大會優惠券，部份展位可憑劵以優惠價購買產品！場內更有不少參展商大派免費禮品，想率先知道會場有什麼著數？

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