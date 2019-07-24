狗狗洗澡後四圍「揈」　原來是減壓行為　3個技巧為牠輕鬆洗白白

很多狗狗，在洗完澡之後，就像被觸發了一個開關，牠們會在房間裡不停地快速行進，或者在床上，沙發、毯子上不停的打滾擦身體。主人看到牠這樣的行為，是不是很奇怪，我明明給牠洗乾淨了，牠這是在幹什麼？

狗狗在減輕壓力

我們知道狗狗有幾個「平靜的信號」，可以讓牠們減輕壓力。其中一個最常見的就是「搖晃牠」。你會看到狗狗即使身上並不濕漉漉的狀態，牠依然會像濕了一樣不停地抖落。這說明狗狗可能處於一種緊張狀態裡，牠試圖通過這種行為，讓自己平靜下來。因為大多數狗狗都不太喜歡洗澡，牠們會因為洗澡而感受到壓力。那麼這種甩動，可以幫助狗狗擺脫壓力。出於對主人的信任，狗狗會接受主人給牠們洗澡，允許主人打濕牠們身體，擦洗，有可能還會不小心弄了點肥皂泡泡到眼睛裡，但是牠並不會反抗或跑掉，但是這個過程牠們並不舒服，也是緊張的。所以，在牠洗完，經歷過緊張事件之後，狗狗會通過身體晃動來「甩掉牠」。

我們知道狗狗有幾個「平靜的信號」，可以讓牠們減輕壓力。（Peter Hershey/Unsplash）

狗狗在開玩笑

一旦壓力得以釋放，心性開朗的狗狗可能會繼續放大這件事，因為牠覺得很有趣！當狗狗釋放了壓力以後，牠會變得很開心，牠可能會圍著房間不停追逐奔跑，甚至可能會興奮的去叫主人互動。這都是狗狗比較興奮的一種表現。我們可能會在狗狗吃飯前、玩耍前看到這樣的情景。這是狗狗一種很好的能量釋放，有些狗狗可能在便便之後也會這樣做，我們也不用覺得驚訝。即便有些狗狗喜歡洗澡，牠依舊會在洗完之後不停的甩甩甩。僅僅是因為開心好玩。

一旦壓力得以釋放，心性開朗的狗狗可能會繼續放大這件事，因為牠覺得很有趣！（Nomao Saeki/Unsplash）

狗狗想去掉「臭味」

我們給狗狗用沐浴露洗澡，我們認為牠是開心的，聞起來香香的，乾淨舒服。但是，狗狗的嗅覺可能比我們的嗅覺高出10000倍。當我們都能聞著香香的味道，在狗狗的鼻子裡，可能已經是一股刺鼻濃烈的味道，而不是我們想像中的「香味」了。狗狗會不適應這樣的味道，希望通過甩動，把裹在身上的這股氣味甩掉。牠習慣了自己的味道，我們洗澡給牠洗掉了臟東西，但是，也給牠帶來了「不尋常」的氣味。牠試圖除新的氣味並再次聞起來「正常」。所以，我們在給狗狗洗澡的時候，不要用特別香的沐浴露，盡量選一些淡香型，這樣狗狗才會真正舒服點。給狗狗洗澡並非一件壞事，但是如果我們希望狗狗可以更坦然的接受這件事，我們可以加一些小技巧到平時給狗狗的沐浴習慣中。

點擊圖片看幫助狗狗接受洗澡的小技巧▼▼

你家的狗狗洗完澡之後，是不是也會喜歡做「甩頭」運動呢？

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