【狗肉】南韓釜山狗肉屠場被勒令關閉　85狗狗竟然忘記逃生本能？

南韓是現時少數仍存吃狗肉習慣的先進國家，但隨著保護動物意識提高，新一代的年青人已不贊成吃狗肉。日前，位於釜山的一個狗肉屠宰場被取締，義工救出約85隻狗狗。國際動保組織HSI的發言人指，涉事屠場的結業象徵「一個可怕時代的結束」。

昨日（1日），南韓釜山市龜浦站的一個大型屠狗場被政府勒令關閉，原因為須配合市區重建計劃，該地段將改建成公眾公園。場內85隻被困狗全數被義工救出，大多為混種珍島犬。

南韓釜山市龜浦站的一個大型屠狗場被政府勒令關閉。（Daily Mail）

珍島犬為南韓國犬，場內的狗狗均生於繁殖場，自出生那刻已被視作食物。牠們平日會被困在籠中，一旦被食客看上，便會馬上被施以電擊，痛苦過程長達5分鐘。同時，也有部分狗狗會在其他狗面前被吊死，臨終前須經歷近20分鐘的痛苦。

當義工們嘗試救走場內狗隻時，狗狗們因極度恐慌而瑟縮在籠內，失去逃生本能，義工們不得不強行把牠們拉出。

+ 5 + 4 + 3

Nara Kim是國際動保組織Humane Society International（HSI）的一員，主要負責抵制進食狗肉文化。她昨日亦有在場參與救援，她感嘆道：「龜浦狗肉屠宰場的結業，象徵了南韓食狗肉的可怕時代結束，同時以標誌著當地政府加強執法，打擊國內不再受歡迎的狗肉業。我們距離完全取締狗肉業仍有漫漫長路，在兩年前，我從未想過我們會看見這般的進步。」

去年11月，南韓狗肉的主要供應地──城南市的所有屠狗場被政府勒令拆除。至於今年2月，首爾市長亦因深受狗狗動畫片《The Underdog》感動，承諾將以各種方式施加壓力，讓首爾如今為數不多的狗肉店結業。

據估計，現時南韓國內仍存數以千計的屠狗場，牽涉逾二百萬隻狗。

▼▼▼▼▼點擊相片看早前城南市屠狗場被拆實錄▼▼▼▼▼