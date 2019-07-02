【狗失聰】狗攝影冠軍作品　除了唯美　背後還有暖心故事

英國狗會「The Kennel Club」每年都會舉辦「狗攝影比賽」，至今已經是第14屆，大會昨天（7月1日）便公布了2019年的得獎名單！ 一位來自瑞士的攝影師成功撃敗全球7000多份參賽作品，憑著14歲葡萄牙波登可犬置身於花海裡的照片，成功奪得總冠軍之位！

2019年The Kennel Club狗攝影比賽總冠軍由瑞士攝影師奪得。（The Kennel Club）

英國狗會「The Kennel Club」舉辦的年度狗攝影比賽已經踏入第14屆，大會今年總共收到來自全球70多個國家，近7000份參賽作品，包括中國、巴西、加拿大、美國、俄羅斯、澳大利亞和新西蘭。

總冠軍由瑞士的Denise Czichocki奪得，她的作品「Dreaming Merlin」，攝影的對象是置身於玉蘭花海裡狗狗，牠一隻14歲聾啞的葡萄牙波登可犬「Merlin」，牠是隻曾經在收容所無家可歸的棄犬，及後幸得好心人收養，現在才能擁有一個幸福的家。由於牠有失聰的問題，因此Denise跟牠拍照時，需要面對不少問題，例如無法利用聲音喚起牠的注意，從而吸引牠看鏡頭。

救援犬組別冠軍由德國攝影師Angelika Elendt獲得，她的照片描繪出狗不離不棄地幫助殘疾人士的精神。而獲救狗組別冠軍由澳洲攝影師Anne Geier獲得，她的作品捕捉了她和狗狗的親密關係。

▼▼▼得獎作品各有特色，每隻狗都各有動人故事，點撃圖片放大看▼▼▼

+ 25 + 24 + 23

▼▼▼比賽舉辦至今已經有14屆，去年得獎作品亦相當出色，點撃看去年獲獎作品▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

比賽總共有十個組別，分別為「狗肖像」、「人類最好的朋友」、「玩耍中的狗」、「工作中的狗」、小狗、老狗、「我愛狗是因為......」、「年輕狗攝影師」、救援犬、獲救狗。比賽由攝影界的專業評審選出，當中包括Nikon攝影學院、Flickr等等。

是次攝影比賽的總冠軍可獲得知名油畫師Sara Abbott為獲獎作品製作的油畫，得獎作品將會在本月5日至10月3日於倫敦展出。