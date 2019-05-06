【香港街貓】國際攝影賽冠軍得主　用鏡頭紀錄貓貓眾生相

台灣攝影師Erica在2016年勝出美國IPPAwards iPhone攝影比賽，贏得國際賽的她自此更醉心攝影。對貓情有獨鍾的她，曾遠赴不同國家及地區拍攝，當中更包括香港，一眾本地貓貓也是她鏡頭下的模特兒。

Erica以這張相片勝出2016年美國IPPAwards iPhone攝影比賽（動物組）。（Facebook@菜菜子on the road）

2016年，居於台灣的Erica以一張狐狸的相片勝出美國IPPAwards iPhone攝影比賽，在動物組中脫穎而出奪冠。隨後，她便開始了她的全職攝影師生涯。

Erica曾經也是一名貓奴，因此她對貓貓可謂情有獨鍾。贏得比賽的她因經常在日本旅行時遇到貓，於是萌生拍攝一系列貓貓特輯的念頭。在拍攝過程中，她發現自己深陷在貓貓的魅力之中，越來越享受拍攝貓貓。

Erica曾到訪香港拍攝貓貓。（Facebook@菜菜子on the road）

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後來，她決定和出版社合作推出旅遊書，以日本的貓島為題。自2015年起，Erica到訪了30多座日本貓島，總共去過逾百次貓島。除了日本貓島外，她也曾到訪香港、印尼、希臘等地拍攝貓貓。

她的第一本作品《日本貓島旅行》剛在4月初推出。（Facebook@菜菜子on the road）

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她的第一本作品《日本貓島旅行》剛在4月初推出，收錄了18座貓島的風景及島上貓貓的玉照，製作過程長達3年多。作品的另一賣點就是全以電話拍攝，因此書中亦記載了不少用電話拍攝的技巧。