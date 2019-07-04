【狗行為】法鬥每到散步時間就自動失蹤　主人後悔：改錯名的禍

一頭法鬥犬因時常擅闖民居，令飼主頭痛不已。飼主笑言指是取錯名的禍，她為狗狗取名為「村長」，自此狗狗便不時到鄰居家「巡視業務２，任憑飼主在門外呼喊，也堅持巡邏完一圈才離開。

台灣新竹市住了一頭名為「村長」的黑色法鬥犬，從小就敦親睦鄰。牠最愛到鄰居家中「巡視」，確保村民們安好，讓其飼主哭笑不得。

這隻黑色法鬥犬名叫「村長」。（Facebook@Tmk Tatsumi）

每逢到了散步時間，「村長」便會自發「巡邏」，到鄰居們的家中走動。鄰居們看到牠的到來，亦已見慣不怪，淡定自若地任牠隨意「巡邏」。雖然「村長」及鄰居們均習以為常，但「村長」的飼主仍堅持在鄰居家門外呼喊，著「村長」別擅闖民居。但盡責的「村長」對喊聲充耳不聞，直到巡視完畢才願離去。

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飼主把整個過程拍下，並將片段分享至Facebook群組「法鬥王國」，並寫道：「寶貝的名字千萬不要亂取，像我這個無法無天的兒子，很順口的就把它取名為《村長》。結果呢～每次看到別人家的家裡門沒有關起來時，他就很很自然地走進去巡視了一大圈。」

片段笑翻不少網民，更有人留言笑指「可以當你的鄰居嗎」、「可以來巡我家嗎」、「村長的本份就是照顧村民啊」，紛紛讚揚「村長」盡責的舉動。