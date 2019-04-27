【鐵漢柔情】法鬥泳池遇溺　硬漢The Rock曾瞓身跳水救狗

美國演員Dwayne Johnson（人稱The Rock）曾是一名職業摔角手，其健碩的身材令人留下深刻印象。他在多齣電影中均飾演強悍角色，鐵漢形象似乎已深入民心。然而，這位鐵漢其實也有柔情一面，尤其對著小動物時。他不但飼養小型狗，還曾經為素未謀面的流浪狗慷慨解囊。

身材魁梧的The Rock偏愛體型較小的狗狗，尤其鍾情於法國鬥牛犬。嬌小的法鬥站在他身旁，可謂相映成趣。

The Rock尤其鍾情於法國鬥牛犬。（Instagram@therock）

奮不顧身跳水救狗

The Rock在2015年初新增了兩位家庭成員，分別是兩隻名叫「Brutus」和「Hobbs」的法鬥。他不僅給了Brutus和Hobbs一個家，原來還曾救牠們一命！他把狗狗們帶回家後，便帶狗狗們帶到後院練習如廁。然而，貪玩的狗狗們卻興奮地拔腿狂奔，直衝進泳池。Brutus因不懂游泳而溺水，The Rock立刻毫不猶豫地跳進池中救起牠，而Hobbs則靠著游泳成功脫險。

The Rock曾跳進泳池救起遇溺愛犬。（Instagram@therock）

▼▼▼▼點擊圖片看更多The Rock和法鬥的溫馨點滴▼▼▼▼

+ 13 + 12 + 11

愛犬因誤食毒蘑菇離世

逃過一劫的Brutus在數月後因誤食毒蘑菇留醫，The Rock在其社交平台上發文，表示對愛犬的擔心。不久後，他宣布毒素對Brutus的肝臟及免疫系統造成嚴重損毀，最後不治離世。自從Brutus意外逝世後，他似乎把所有的愛都傾注在Hobbs身上，在他的Instagram上不乏Hobbs的身影。另外，他還在今年2月宣布，Hobbs將出現在最新一集的《狂野時速》電影。

The Rock在其社交平台宣布愛犬Brutus因誤食毒蘑菇離世。（Instagram@therock）

慷慨資助流浪狗手術費

除了疼惜家中狗狗外，其實The Rock對其他狗狗同樣愛心滿瀉。2015年時，他幫助了一隻與他同名的狗狗，令後者重獲新生。這隻狗狗獲救時嘴巴被大量鐵絲纏住，心臟亦有雜音，情況不甚樂觀。收容所職員將他改名為「The Rock」，寓意牠將成為生命鬥士，並在發起眾籌手術費的運動。The Rock知道後立刻捐款1500美元（約12000港元），令狗狗立刻獲救。

The Rock捐款1500美元予一隻與他同名的狗狗，令狗狗立刻得以進行手術。（ Help Dwayne The Puppy）

雖然The Rock經常出演兇悍角色，但從他對待小動物的方式，可看出他的內心其實非常溫柔。

【第一屆武博】立即購票參加5月3至5日於九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽，從武術電影、武館街遊戲及過百個體驗班，體驗武術運動，眼界．決定境界！

按此立即購票

武博專頁