【寵物展2019】業界料損失逾二千萬元　商戶組聯盟向港府追討

6月29日政府因保安理由封鎖會展，導致「家居博覽暨優質寵物用品展2019」需提前一日結束，各參展商大失預算，要求政府就相關安排作出賠償。 消息指，統籌回歸升旗儀式的民政事務總署，已於前日（7月3日）召開臨時會議，並與會展及商會代表商討賠償安排，惟目前仍未有定案。業界代表估計，商戶合共損失至少二千萬元。有參展商揚言，如政府賠償不合理，將會從法律途徑追討損失。

「家居博覽暨優質寵物用品展2019」原定於6月28日至30日假香港灣仔會議展覽中心舉行。（吳嘉俊攝）

消息指，日前（7月3日）民政署經已與受影響單位召開臨時會議，商討賠償。今次展覽的主辦單位展覽集團有限公司發言人指，目前正收集商戶損失的資料，包括場租、裝修費用、運輸費用、員工工資、宣傳費用及貨品開銷等等。雖然，港府仍未答允賠償，惟發言人相信政府當局需要時間處理：「相信政府有誠意解決問題。」

除寵物展外，需提前一天結束的展覽還有家居博覽，大會發言人引述香港傢俬裝飾廠商總會反映，有參展商為展覽投資40元萬成本，受事件影響，該商戶的損失相當嚴重。

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參展商：如無合理賠償追究到底

參展商「鈴蘭堂」是受影響的商戶之一。該公司負責人Anna接受訪問時表示，已聯絡其他十多個受影響商戶，組成聯盟向政府追討賠償：「今次政府決定為慶祝國慶升旗而突然封鎖香港會議展覽中心，需要為事件負責並作出相關賠償。」

Anna估計，受事件影響，公司的基本損失逾十多萬元，又指目前其他參展商都持觀望的態度，靜觀政府下一步安排：「如果政府願意承擔責任、賠償合理，我唔會再追究。」但如果港府沒作合理賠償，則會循法律途徑追究到底。至於賠償多少才算合理，她認為當局需要賠償基本損失。

商會持續跟進情況

香港寵物業商會會長李國威表示，是次受影響參展商多達140個，估計每個參展商最少損失15萬基本開支，他指出：「商會會繼續為業界追討損失，希望各參展商的損失可以減到最低。」

民政署回覆指，因應受是次灣仔會議展覽中心封閉影響的展覽主辦單位的要求，民政事務總署作為安排七一升旗禮的負責部門，同意會面。由於有關會面屬閉門會議，內容不便透露。