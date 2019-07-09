【蜘蛛俠】男女主角都是資深狗奴　連反派角色也是暖男

《蜘蛛俠：決戰千里》已上映個多星期，大家都去看了嗎？原來劇中男女主角，甚至是反派，他們都是資深狗奴。在拍劇期間，空餘時間是不知會否聚在一起暢談狗經呢？

兩位狗奴合作，應會產生不少火花。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）在香港、台灣、美國甚至內地等都創下不俗的票房，大家除了欣賞劇情外，更關心到男女主角的現實感情發展。由於他們都是資深狗奴，相信會在拍劇時有不少共同話題。

Tom Holland

再次飾演蜘蛛俠的Tom Holland，這次在戲裏明顯成長了許多，令出來的效果更笑中有淚，充滿感情。在現實生活中，Tom是個超級狗奴，他的愛犬Tessa經常在IG裏出現。由於工作忙碌，他甚至會和狗狗進行視像通話，更稱早已把Tessa當自己女兒看待。

在2017年的《蜘蛛俠：返校日》首映禮上，Tom更讓愛犬來探班，當時Tessa激動地衝到主人身旁撒嬌，場面失控又有趣，可見他與愛犬感情深厚。

【點擊圖片，看蜘蛛俠Tom Holland與狗狗的深厚感情】

帶狗狗定期身體檢查，Tom真是貼心的主人。（instagram@tomholland2013）

+ 17 + 16 + 15

Zendaya

Zendaya全名是Zendaya Maree Stoermer Coleman，媒體和粉絲習慣上稱她為Zendaya。她是童星出身，8歲便開始拍劇，近年以衣著出色受到關注。這次在《蜘蛛俠：決戰千里》裏，她飾演MJ這不太擅交際的女生。不過，現實生活中，她卻是一個活潑開朗，又喜歡狗狗的人。她經常在社交平台裏，發布她與愛犬Noon的合照，更稱Noon是自己的兒子。

其實Zendaya曾經有隻11歲的狗狗Midnight，但在2015年聖誕節前夕，Midnight離世了。而Noon是Zendaya收到的禮物，縱然她曾認為，沒有狗狗可取待Midnight在她心目中的地位。不過，事實證明，狗狗純真的愛能感動所有的人。小狗Noon今年10月便4歲了，牠一直待在Zendaya身旁，令她增添了許多樂趣。Zendaya亦表示，Noon是她的兒子，會好好愛錫牠。

【點擊圖片，看Zendaya與Noon的開心合照，愛狗感情表露無遺】

Noon是Zendaya的第二隻狗狗。（instagram@zendaya）

+ 4 + 3 + 2

Jake Gyllenhaal

在《蜘蛛俠：決戰千里》裏飾演壞人神秘客的Jake Gyllenhaal，在現實生活裏卻是個超級暖男。他有兩隻愛犬，分別是德國牧羊犬Atticus，以及一隻八哥與比高犬的混種狗Boo Radley。更有趣的是，兩隻狗狗的名字，都來自《To Killa Mockingbird》（《殺死一只知更鳥》）這書，看來他對這書真的是情有獨鍾。

Jake是個親力親為的狗奴，雖然日常工作很忙，但他仍不時自己去放狗，更被人發現在紐約街頭悠閒地放狗，結果引來不少影迷爭相和他與狗狗合照。

2015年時被人拍到Jake Gyllenhaal帶狗狗散步。（網上圖片）

【點擊圖片，看Jake Gyllenhaal悠閒地開心放狗】