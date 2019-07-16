【狗餵藥】雪橇犬拒吃藥　主人在狗糧撒藥粉　隔天看到這幕笑到哭

狗狗雖然是一名吃貨，不過牠們也會懂得分辨什麼好吃、什麼不好吃。 早前，台灣雪橇犬「歐爸」眼球受傷，醫生為牠開了消炎藥丸，結果狗主花盡心機牠都不願意吃藥，唯有嘗試磨粉藥撒到狗糧上，結果出現以下場面...

歐爸：「要人家吃藥，人家不依～」（受訪者提供）

餵狗狗吃藥的難度超高，每次歐爸張開嘴，主人都會趁機會把藥丸塞進牠口裡，結果牠馬上吐出來。她只好請醫生把藥磨成粉末，並撒到狗糧上，希望神不知鬼不覺地把藥混進牠的食物裡，結果翌日她看到的是──

聰明的歐爸當然不會上當，牠只吃沒有藥粉的部分，把沾上藥粉的狗糧留下來，讓狗主哭笑不得！幸好，歐爸很喜歡表演「吃狗糧」，每次有客人走進他們的花店，歐爸都會乖乖地吃糧。恰巧當天有客人走進來，牠就默默把沾有藥粉的狗糧吃光，主人也不禁笑牠愛出風頭。

歐爸：「有藥粉的留給你吃～人家不吃～」（受訪者提供）

▼▼▼別人常說雪橇犬「很蠢」，其實牠是扮豬吃老虎，點撃看歐爸萌照！▼▼▼

+ 3 + 2

餵藥有妙法

每當提及餵藥，主人們都不知所措，市面上有些狗餵藥零食（又稱狗餵藥神器）便能大派用場。只要把藥丸塞進零食裡，狗狗就會在不知不覺的情況下，把藥丸吞進肚裡。

▼▼▼坊間餵藥零食花款百出，點撃大圖看詳情！▼▼▼