【貓與小孩】男孩示範使用貓籠「正確方法」　網民激讚：有前途

寵物籠用途不止能限制寵物的活動範圍，偶爾還有特別用途。 台灣有網民昨天（7月17日）在facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」發布了一張照片，照片裡驚見小孩被困在貓籠，當大家以為小孩被罰時，帖文卻寫上顛覆大家概念的貓籠新用法！

小孩把自己關在貓籠裡，全因......（facebook圖片：貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club）

台灣網民早陣子收養了一隻橘貓「珍珠」，目前珍珠只有兩個月大，不過牠非常好動，還喜歡咬人。他的孩子經常被牠咬到，有一天他終於忍受不了，決定走進貓籠裡。該網民百思不得其解，便問孩子為什麼要這樣做，結果孩子竟然說：「珍珠愛咬我，所以我把他關在外面......」

珍珠平日喜歡四出探險，當牠看到地盤被孩子搶走了，於是不斷抓門想要回到籠裡。他看著孩子和珍珠角色互換，場面非常爆笑，更把照片分享到facebook群組跟網民分享，還加上珍珠的回應：「有種你出來！」

他原本擔心孩子跟貓相處不來，「貓咪很愛乾淨，讓孩子跟貓窩在一起也不會擔心。而且可以訓練孩子的責任心，教他餵飼料，及幫忙鏟屎。」

▼▼▼兩個月大的貓咪「珍珠」活潑好動，點撃看牠的萌照▼▼▼

照片發布到facebook不到一天，已經有接近5000網民按讚，不少網民都留言大讚這位小貓奴「好聰明」、「有前途」、「觀念正確」，讓他們重新認識貓籠的用途「那個是關小孩的」、「原來把貓關在外面」。大家的小孩也有這些可愛的舉動嗎？

▼▼▼小孩都可以跟貓相處得非常融洽，有網民分享孩子與貓洗澡經歷▼▼▼