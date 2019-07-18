洛威拿慢慢趴地休息　路過婆婆誤會牠是孕婦？！

早前《香港01》寵物頻道報道過，台灣南投有一隻窩心洛威拿名叫「慢慢」，會經常與鄰居的婆婆一起外出散步，甚至成為鄰居婆婆最貼心的枴杖，甚至幫忙看後方來車，事跡獲得網民激讚。 擁有最強反差萌的洛威拿「慢慢」，最近竟然被誤會是孕婦？昨天（7月17日）慢慢主人在facebook發布了一張照片，照片裡的慢慢趴在地上，結果有位婆婆路過的時候，竟問了一句......

洛威拿慢慢以這姿態趴在地上，竟然被阿婆誤會是孕婦？（facebook圖片：洛威拿〝慢慢〞）

擁有最強反差萌的洛威拿「慢慢」，最近竟然被誤會是孕婦？慢慢主人昨晚（7月17日）在facebook專頁發布了一張照片，內容是慢慢在路邊休息，而文字則寫上「我只是趴在這邊休息一下，剛剛一個阿嬤看到我問阿娘是不是懷孕在休息，阿嬤是沒看到我的男性特徵嗎？！」

到底是慢慢長像女生，還是牠長得太胖，所以大家沒看出牠是男生呢？

洛威拿慢慢：「人家只是胖了點而已......」（facebook圖片：洛威拿〝慢慢〞）

▼▼▼慢慢體重達58KG！真的難以看清牠是男還是女！▼▼▼

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慢慢主人還補了一句「你的小GG已經進入隱藏版階段了...」令網民笑翻天！照片發布一天，已經吸引了近3000網民按讚，有不少網民更留言說，曾經懷疑慢慢的性別，「初初我看到慢慢有奶奶，我也以為牠是女的」、「慢慢是標準的偽男啦」、「真的像懷孕」。

無可否認的是慢慢長得太「健壯」了！ 導致「肉肉擋住重要部位」、「肚肚太大了喔」、「把GG藏得很好」，更有網民笑說，「等過幾個月她會問：啊！怎麼還沒生？」大家又有誤會過慢慢是女生嗎？