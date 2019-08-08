【寵物消暑】4款貓狗冰墊大比拼　這款涼感最強　但弱點是...

炎夏到來，本港氣溫動輒高達攝氏30多度，渾身是毛的寵物們想必覺得份外難熬。現時，市面上有一系列的消暑用品，幫助毛孩們降降溫，如帶有涼感的寵物墊。下文比較了4款不同設計的涼墊，眼花撩亂的寵主們不妨參考一下。

【1】濕水用涼感軟墊

這款涼墊售價僅由150元起，是預算較低的寵主的恩物！涼墊設有多個尺寸，從S碼到XXL碼。不論是貓貓，抑或哥基等中型犬均適用；但對於金毛尋回犬等大型犬而言，這款涼墊應該不太適合。

寵主用前需要先將涼墊完全沾濕，然後扭乾，直至墊子的表面乾爽即可。寵物用品店負責人指，涼感效果可持續約8至10小時。

優點：價格相宜

缺點：須濕水，涼感不算持久

這款涼墊是預算較低的寵主的恩物！（何穎琪攝）

價錢：HKD$150-500不等（現有8折優惠） 銷售地點：愛懿軒有限公司 地址：荃灣圓墩圍63號地下

【2】涼感軟墊

這款涼墊以方便取勝，因寵主毋須特別處理，便能直接予寵物使用。涼墊同樣設有多個尺寸，從S碼到XXXL碼，約由1.5尺至3尺。店員指涼墊非常耐用，只要沒有破洞及放置室內，就能使用數年之久。如果家中毛孩熱愛出爪，這款涼墊就未必是最佳選擇了。綜合各方面評分，這款涼墊可謂最划算！

優點：耐用，尺寸選擇多

缺點：擺放較佔位置

店員指涼墊非常耐用，可使用數年之久。（何穎琪攝）

價錢：HKD$200-318 銷售地點：Q-Pet

【3】鋁質寵物窩

這款寵物窩由鋁所製，因此表面觸感較冰涼。這款產品尺寸選擇較少，只得S碼至L碼，適合兔子及貓貓等動物，與狗狗們無緣。店員指，鋁窩的形狀設計可吸引貓貓躺臥。雖然鋁質能帶來涼感，但質地堅硬，未必每位主子也喜歡。

優點：耐用、涼感較強

缺點：狗狗不適用、較昂貴、未必每位主子都愛鋁質質感

這款寵物窩由鋁所製，因此表面觸感較冰涼。（何穎琪攝）

價錢：HKD$248-600 銷售地點：Q-Pet

【4】鋁質硬墊

這款寵物墊同樣以鋁質所製，清涼效果無庸置疑，而且容易清潔。墊子屬於摺疊式設計，較節省儲存空間，方便冬天時收藏。但鋁板較硬，或不合對床墊要求較高的主子心意。尺碼方面分為S至L碼，S碼適合芝娃娃等小型犬，而最大的L碼則適用於金毛尋回犬等大狗。

優點：可摺疊，尺碼彈性

缺點：材質硬

墊子屬於摺疊式設計，較節省儲存空間。（何穎琪攝）