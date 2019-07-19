15歲老狗披孝服送主人最後一程　雙眼通紅站靈堂　感動全部網民

台灣日前有狗主因病離世。他膝下無兒，只有一位「狗兒子」長伴在旁，家人經過一輪商討後，決定讓牠披上孝服，現身靈堂向親友答禮。這隻名叫「熱狗」的狗狗，彷彿得悉主人已經離開，在靈堂上雙眼一直通紅、神色憂傷，上萬網民看到這幕都感到心酸......

「熱狗」披上孝衣，作為兒子出現在靈堂上。（facebook截圖：●【爆廢公社】●）

「哥哥沒有結婚，也沒有子嗣，在家人的協調下，決定讓他最疼愛的熱狗，送他最後一程。」家人傅達綸接受《香港01》記者訪問時指，「哥哥」是他的表哥，今年初發現患上胰臟癌，上星期因病離世。他與家人討論告別式時，想起哥哥沒子嗣，沒有人能穿孝服，當時表姊隨口說道：「叫熱狗穿，牠是哥哥最愛的兒子。」家人一致認為這個決定，會令哥哥在天之靈感到很開心，於是他們接下來便幫熱狗度身做了一套孝服，讓熱狗在靈堂前答禮。

15歲的狗兒子

「熱狗」是隻15歲的老狗，從牠出生開始已經伴隨著狗主，感情猶如至親。而哥哥每天下班第一件事，就是抱著牠，也一起同床共枕了15個年頭。熱狗在靈堂期間雙眼通紅，彷彿知道主人已經不再回來，家人的眼眶也跟著泛紅，於是拍下這張照片，傳表示，「大家心裏都酸酸的，熱狗真的是家人。」

早在哥哥生病期間，熱狗好像早已得悉，經常展現出憂心的表情。傅指出，「哥哥在醫院接受治療的過程中，熱狗總是靜靜地窩在屋子的角落，眼神充滿哀傷，眼角也隱約有著血絲。」

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「感恩各位網友的關心與支持。熱狗以後由姑姑與表姊照顧，畢竟她們一直住一起。」照片發布到facebook不到一天，已經有近4萬網民點讚、近千網民留言，傅也沒想到會在網路上引起熱烈討論與回應。網民大多除了他「保重」、「節哀」，亦有網民指「哥哥知道熱狗來送他一定很滿足」，更請家屬「幫忙照顧熱狗」、「繼續愛牠」。

▼▼▼狗是最忠誠的朋友、家人，在主人離世後仍然默默守候▼▼▼