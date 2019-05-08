【有洋蔥】老黑狗16年前被婆婆收養　離世前爬到恩人遺照旁相伴

俗語有云：「得人恩果千年記，得人花戴萬年香」，意思就是要時刻感恩，並知恩圖報，台灣有隻狗狗便把這句說話發揮致極。 台灣有隻流浪狗，獲婆婆的一飯之恩後，便決心要守護在她身邊，即使婆婆的家人把牠趕走，牠仍默默守候在門外，最終獲這家人收養。狗狗想把一生都奉獻給婆婆，可惜她年事已高，8年前離開了狗狗，牠只能守護在她的照片旁。轉眼間，8年又過去，這次換狗狗離去了，牠在臨終前仍花盡力氣，想要留在婆婆身邊...

小黑16年前被婆婆收養。（ETtoday）

家人反對仍偷養

小黑原本是一隻流浪狗，牠在16年前路經一位婆婆的家門前。婆婆看到年幼的小黑竟然無家可歸，心生憐憫之心便在家裡拿了點肉餵牠。沒想到，小黑竟然賴著不走，硬要留在婆婆的家裡，婆婆便決家把牠留下來。

婆婆家裡已經養了一隻狗，家人得知小黑的存在後，馬上把牠趕了出門，怕「兩口哭」不吉利。小黑不願離去，一直在婆婆家門外徘徊，於是她便放一個箱子在門外，偷偷飼養牠。

隨著小黑的年紀漸長，箱子開始容不下牠。小黑跟婆婆的感情亦越來越好，牠經常都會偷偷跟著婆婆走進家門。家人被小黑的毅力感染，開始接受小黑，允許牠住進屋裡。

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默默守護在身旁

婆婆的一飯之恩，令小黑畢生難忘，牠時刻都跟在婆婆的身後，就像個貼身保鑣，默默地保護著她。不過，小黑長大後變得非常頑皮，經常會在家裡大肆破壞，每次都得婆婆為牠收拾殘局。

有次，婆婆真的生氣了。行山的時候，趁著小黑不留神，自己就偷偷回家。結果，小黑竟然懂得回家，當天下午默默地站在家門前，而且對著婆婆狂搖尾巴。婆婆知道她不應把小黑丟下，決定要照顧牠一輩子。

婆婆的孫女與小黑。（ETtoday）

婆婆離開後，小黑經常會走到三樓的神廳（供奉神明、的地方），探望、陪伴她，直至家人某天發現神枱的燈摔破、電線搞亂，繼而發現旁邊的狗腳印，才知道小黑經常陪著婆婆。

轉眼間，婆婆離開了8個年頭，小黑已經16歲，牠的身體亦越來越虛弱，已經再沒力氣爬到三樓。某天，家人發現小黑不見了，心裡冒起了不好的預感，於是走到神廳，原來小黑用盡力氣爬到婆婆的遺照旁邊，有她身邊安詳地離開了。直至生命的最後一刻，小黑仍然沒有忘記婆婆對牠的恩惠、感情，仍然希望伴隨在婆婆身邊......

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