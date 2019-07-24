【萌寵充電站】肥面一秒變拉麵！飼主超有心思　親手製近百款頭套

撰文：何穎琪
最後更新日期：
如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。
為了讓家中毛孩走在潮流尖端，不少寵主也會不惜工本購入各款寵物服飾，務求毛孩以最可愛一面示人。日本有寵主用一雙巧手，自製多款頭套予家中的5隻貓貓，讓牠們一秒變身不同美食，令網民嘆為觀止！
一名日本飼主自製數十款羊毛氈頭套，供家中5位貓主子配戴，為主子打造前衛造型。當中不少頭套均以食物為主題，包括拉麵、咖哩飯、西瓜、薄餅、漢堡、烏冬、壽司等等，款式多達數十款。每款食物頭套也絕不簡單，不但有包含多種材料，而且手工精美，網民們看得目定口呆，大讚飼主擁有一雙巧手。
左邊的是拉麵，右邊的相信是冷麵配西瓜。（IG@tamapupu）
▼▼▼▼▼以下的食物造型保證讓你嘆為觀止▼▼▼▼▼
+15
+14
+13
除了各式各樣的食物外，這位飼主亦有自製其他款式的頭套，例如蒙羅麗莎、花圈、紙幣、法老王、怪獸、藝妓等等，令5位主子的造型保持新鮮感。要是想欣賞更多款式的頭套，可以瀏覽飼主的Instagram帳戶，說不定能啟發你如何為愛寵打扮。
蒙羅麗貓的微笑。（IG@tamapupu）
▼▼▼▼▼點擊相片看更多款爆笑頭套▼▼▼▼▼
+9
+8
+7