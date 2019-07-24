【萌寵充電站】肥面一秒變拉麵！飼主超有心思　親手製近百款頭套

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。

為了讓家中毛孩走在潮流尖端，不少寵主也會不惜工本購入各款寵物服飾，務求毛孩以最可愛一面示人。日本有寵主用一雙巧手，自製多款頭套予家中的5隻貓貓，讓牠們一秒變身不同美食，令網民嘆為觀止！