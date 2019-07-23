【我的寵物】被批教錯抱狗手法　涉事訓犬師承認錯誤：向公眾道歉

TVB寵物節目《我的寵物》再惹爭議！近日除了鼎爺教煮狗鮮食的環節《鼎級犬食》惹網民激烈批評外，訓犬師Decky抱玩具貴婦狗手法亦受質疑。 網民指，節目中訓犬師用雙手從小狗前足腋下之位置將其抱起，或會傷及狗狗的腳及腰部。另一星級訓犬師Eric回覆指，從未見過這樣的抱狗手法。涉事訓犬師Decky承認，拍攝時抱狗方法不正確，有機會弄傷狗狗，但並非故意，會向公眾道歉。

TVB節目《我的寵物》邀請藝人向海嵐與玩具貴婦狗Chloe到場，請訓犬師Decky教授教狗秘訣。（《我的寵物》節目截圖）

TVB寵物節目《我的寵物》邀請犬隻訓練師Decky解決狗隻的行為問題，7月17日（第三集）邀請向海嵐（Anne）帶同她的玩具貴婦狗Chloe上節目，就Chloe寸步不離的情況尋求Decky指導。指導過程中，Decky建議先訓練Chloe離開Anne，於是把Chloe抱起，並放到地上。不過當他抱起Chloe時，只握著牠的雙手，直接把牠拉起，期間Chloe發出尖叫聲。

有網民質疑Decky抱狗手法有誤：「唔可以咁抱」、「手都斷呀」、「條腰都會有事」。有主人更有樣學樣，導致狗狗受傷：「已經有個主人學咗佢咁（抱狗）而整親（狗）啦！」該主人指，家中貴婦狗跟Chloe一樣，會吠小朋友，於是跟著Decky照辦煮碗，抱到地上訓練，結果狗狗立即尖叫，呈現痛苦不適的狀況。狗主及後帶狗到診所看病，醫生指這姿態對狗非常危險，幸好狗狗只是扭傷手，並沒有甩骹，狗狗目前仍需服藥止痛。

Decky抱起Chloe時，只抽起牠的前臂。（《我的寵物》節目截圖）

▼▼▼訓犬師Decky怎樣抱起玩具貴婦狗Chloe？點撃圖片逐格看！▼▼▼

+ 5 + 4 + 3

另一訓犬師Eric接受《香港01》訪問時指，近日亦接到不少網民就該抱狗手法查詢。他又指，不會就Decky的抱狗手法作回應，不過以往「未見過」這樣的抱法，他更拍攝了一段影片，教授網民抱狗的正確手法。

▼▼▼訓犬師Eric就5kg以下的小型犬，拍攝抱狗教學影片，點撃睇片！▼▼▼

錯抱狗狗有機會致肩膀移位

香港愛護動物協會首席獸醫桂珍回覆指，如狗主以抱起小孩的方法，即以雙手從小狗前足腋下之位置將其抱起的話，有機會傷及狗隻的前足，甚或導致其肩膀移位。另外，錯誤的抱狗姿勢會令狗隻感到不舒服，牠們有機會因掙扎而使其頸部或脊椎受傷，或者造成肌肉拉扯。

她補充，抱起小型貴婦犬時應像抱嬰兒一樣小心翼翼，絕不可操之過急。建議先慢慢走近小狗，然後蹲下並以其中一隻手從下支撐狗隻的後半部，保持平衡；而另一隻手則負責承托狗隻的前半部，將手置於其胸口，再慢慢抱起牠。

涉事訓犬師：非故意

涉事訓犬師Decky承認，拍攝時抱狗方法不正確，有機會弄傷狗狗，但並非故意，只拍攝時不小心的行為，在此向公眾、向海嵐及其狗狗道歉。他又指，當日已即時同向海嵐了解狗狗有沒有弄傷，而當時狗狗情況亦正常。在錄影後一天，Decky亦有向電視台製作助理查詢狗狗的身體狀況，對方回覆沒有事。

TVB寵物節目《我的寵物》本星期首播，邀請了李家鼎（鼎爺）為寵主示範狗食烹調手法，大受網民抨擊！（《我的寵物》節目截圖）

▼▼▼《我的寵物》惹爭議，當中鼎爺負責的《鼎級犬食》受最多抨擊，點撃了解更多！▼▼▼