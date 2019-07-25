【狗亂咬】狗狗咬爛暑期作業　男孩以為不用重做　結果令他崩潰

狗和孩子可說是最佳拍檔，他們不單會一起玩耍、還會一起搗蛋。 湖北襄陽有狗狗更「出口」幫小主人咬爛暑期作業，他發現後超級開心，以為作業咬爛了就不用給老師檢查，結果家長卻說了一句令他冒汗的話......

身型迷你的小狗，竟可把暑期作業弄得皺巴巴，難道是小孩的計劃？（梨視頻影片截圖）

來到7月尾聲，有不少孩子已經在家長的督促下完成暑期作業，湖北襄陽這位小孩亦不例外。可惜，最近他的家裏發生了一件慘事，狗狗竟然把他的作業咬爛，而且是「已經做完的暑期作業」！

影片中，狗狗竟然把他的暑期作業拉到狗籠裡，咬得溶溶爛爛。小孩得悉後，顯得非常開心，有點幸災樂禍地認為：作業被撕了，就不用拿去給老師檢查。

▼▼▼狗把暑期作業咬爛了？！小孩心裏暗爽，結果......點撃逐格看後續！▼▼▼

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男孩家長卻指：「我們從老師那裡又訂了一本。」男孩的如意算盤敲不響了，而且還要重新寫一遍暑期作業，不曉得他還能不能笑出來呢？

網民：求心理陰影面積

影片在微博瘋傳，大多數網民覺得狗狗不會無故咬爛暑期作業，認為這是小孩策劃的計劃，更笑他行動失敗，指「可憐了這孩子辛辛苦苦設計的局，沒想到結果還是這樣悲傷」、「求孩子的心理陰影面積」，亦有不少網民模擬狗狗內心的獨白：「我只能幫你到這個份上了」、「我再幫你撕碎，然後咱們一起耍！」、「我已經用實力幫你了，要怪只能怪你媽媽了」。

小孩和毛孩當然可以一起生活，而且可令生活更多姿多彩呢！

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