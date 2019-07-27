柴犬、貴婦狗都有份　30隻狗狗亂入梵高名畫

梵高的名畫「星夜」流芳百世，不少藝術家都模仿它畫出美麗的畫作。 美國有位藝術家專門以「星夜」作為繪畫的基礎，加入不同品種的狗狗，配上漂亮的夜空、明亮的星星，令人耳目一新！當中有不少為大家所熟悉的狗種，包括柴犬、貴婦犬、八哥、芝娃娃、松鼠狗，這次《香港01》挑選了30幅畫作給大家欣賞。

單單看著牠那翹翹的尾巴，就能分辦出牠是柴犬。（Aja Trier）

Aja Trier是位美國藝術家，她大學時期主修美術，畢業後開始經營畫廊「SAGITTARIUS GALLERY」。其作品曾展示於喬治王子的宴會廳，及世界各地的畫廊，多個知名藝術平台也有報道。

她近年開始「Starry Night Dogs（狗星夜）」系列，靈感來自於梵谷的名作「Starry Night（星夜）」，她在夜空裡加入狗元素，例如伯恩山犬、比高犬、邊境牧羊犬、哥基犬、臘腸犬、貴婦犬等等，製作出一幅幅別出心裁的作品，大受網民讚賞。

▼▼▼30隻狗狗齊亂入梵高的星夜？點撃看有哪些狗種！▼▼▼

+ 25 + 24 + 23

每次Aja Trier在Instagram上發布新畫作，都會有大批網民留言讚好，指「好可愛」、「太棒了」、「喜歡」，大家除了在網上欣賞她的畫作，亦可從網上購買它的周邊，例如環保袋、咕𠱸、手機殼等等。而且她還有接訂製的工作，狗主只需要提供多張清晰的狗照片，她即可把狗狗加入畫作裏，成為獨一無二的作品。