【老虎仔周記】老虎仔為雞翼以身犯險　偷食斷正用絕招成功脫身

愛護動物無分國界，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎你投稿。本文由老虎仔主人Faith投稿，今回提及老虎仔對餐桌上的雞翼總是虎視眈眈，甚至嘗試出手偷走雞翼，可惜最終事敗。

上回提到，經我一番苦練之後，終於練成了開門功，點知都係一場歡喜一場空。其實我仲有一項秘技 (當然唔只一樣)，就係...扮嘢。雖然朕天生聰明過「人」，但始終係隻貓，所以都有個死穴，就係很嘴饞 (為食)。不過，我咁醒，當然唔會咁易比虎爸虎媽發現啦⋯⋯我以為。

老虎仔非常嘴饞。(fb@老虎仔-_保加利亞雪貓Little_Tiger_from_Bulgaria)

童年陰影養成為食性格

我幫自己做心理分析，可能這死穴和我在保加利亞細個時，與曾離家出走流浪的童年陰影有關。在那裡，通街都是流浪貓狗 (有點誇張，不過真是有很多)。離家出走之後，我平時就要靠自己在垃圾筒內揾野食。遇到有人扔垃圾，我就會扮可憐悲鳴不已，等佢下次扔垃圾時帶多少少嘢食比我。不過冬天就最慘，因為漫天風雪，揾鬼日日扔垃圾咩。



虎爸虎媽收養咗我之後，我當然唔使再出去垃圾堆揾食啦，不過正所謂江山易改，稟性難移。每當佢哋開餐，我都一定會擺出一個萌樣，坐埋過去。初時，佢哋覺得我好得意，因為食飯都一定會過去一齊坐，好似一家人齊齊整整似的。不過兩奴才竟然無諗過要比嘢我食，以為我剩係坐埋一齊已很滿足。唉，無厘醒目，不過唔怪佢哋，因為之前朕已經講過，我係聰明過「人」。。。(下刪一萬字)

老虎仔對餐桌上的食物總是虎視眈眈。(fb@老虎仔-_保加利亞雪貓Little_Tiger_from_Bulgaria)

+ 5 + 4 + 3

老虎仔面對雞翼情難自禁

在此情況，大家覺得我會點算呢？就係施展我一開始提到的秘技啦，係咩？而家話你知。

我一坐埋去，當然眼都唔眨望住碟雞翼（唔通佢哋知我鐘意食，唔係點解餐餐都雞翼）。不過我唔會輕舉妄動，一分鐘，兩分鐘，三分鐘，我就...郁都唔郁，因為虎爸虎媽剛開餐，應該係好肚餓，所以都會集中萬二分精神望住碟雞翼（都唔明佢地點解唔煮多幾碟餸，咪唔使四隻筷子集中在碟雞翼上鬥過你死我活囉）。



所以我會等，等，等，等，但同時我隻手會伸，伸，伸，伸。因為等到佢地酒過三巡、言談甚歡之時，森嚴的戒備必定鬆懈，我可以乘人之危，以我瞬雷不及掩耳的速度，在電光火石之間成就我的大業。哈哈！！

▼▼▼點擊相片看老虎仔示範開門絕技▼▼▼

+ 3 + 2

使出絕招化險為夷

諗係咁諗。正當時機成熟，佢哋唔單只言談甚歡，仲顧左右而言他時，我便將我越伸越高，越伸越高的手（我坐在老豆的大腿上），打算出擊之時，佢哋竟然真的顧左右...望到我隻手伸咗上來！

呢次斷正！幸好我情急智生，立時將已經伸上來的手硬生生的止住，就像點了穴一樣，世界完全停頓了！

兩個奴才真係好蠢，見到此情此景，竟然沒發現我想偷食而悖然大怒，反而話：佢好Cute啊，成隻招財貓咁！唉，佢哋真係無得救........我啲雞翼都無得救啦！